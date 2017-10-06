В Тольятти обнаружено тело жителя Пензы, погибшего при падении с дома

В пятницу, 6 октября, по предварительным данным, примерно в 7:15 у одного из домов по ул. Тополиной в Автозаводском районе было обнаружено тело мужчины в возрасте около 64 лет, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.
Предположительно, погибшим является житель Пензы. Не исключено, что он мог погибнуть при падении с одного из этажей дома.
Причину его смерти установят соответствующие специалисты. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
Последние комментарии
Вранье то,что дети были на другом уроке. Они еще выходили из класса, как обрушилась штукатурка. Многие дети все видели!!!!!!!!!!!!
Слава богу и спасибо врачам,что осталась жива...
Поражаюсь над таким враньём.про одежду не было её на берегу.(Причина смерти мужчины и обстоятельства случившегося устанавливаются.)ни чего подобного.
Это они могут. Меня они с переломом локтя со смещением и полностью нерабочей висячей рукой послали своим ходом в Семашко.
Бил ужасно ми там купалис когда спатели пришли и начили искат