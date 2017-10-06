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Чрезвычайные происшествия Происшествия

В Тольятти обнаружено тело жителя Пензы, погибшего при падении с дома

ТОЛЬЯТТИ. 6 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 6 октября, по предварительным данным, примерно в 7:15 у одного из домов по ул. Тополиной в Автозаводском районе было обнаружено тело мужчины в возрасте около 64 лет, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

Предположительно, погибшим является житель Пензы. Не исключено, что он мог погибнуть при падении с одного из этажей дома.

Причину его смерти установят соответствующие специалисты. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Гид потребителя

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Это они могут. Меня они с переломом локтя со смещением и полностью нерабочей висячей рукой послали своим ходом в Семашко.

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Бил ужасно ми там купалис когда спатели пришли и начили искат

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