Тольяттинские медики спасали двух мужчин, отравившихся газом в колодце

В пятницу, 6 октября, примерно в 9:30, по предварительным данным, в районе одного из предприятий на ул. Новозаводской в Центральном районе во время работ в колодце потеряли сознание, предположительно, от отравления неизвестным газом двое рабочих в возрасте около 32 и 38 лет, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.
Люди достали пострадавших из колодца и вызвали "скорую". Прибывшие медики городской службы "03" оказали им помощь на месте и увезли их в лечебное учреждение.
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Вранье то,что дети были на другом уроке. Они еще выходили из класса, как обрушилась штукатурка. Многие дети все видели!!!!!!!!!!!!
Слава богу и спасибо врачам,что осталась жива...
Поражаюсь над таким враньём.про одежду не было её на берегу.(Причина смерти мужчины и обстоятельства случившегося устанавливаются.)ни чего подобного.
Это они могут. Меня они с переломом локтя со смещением и полностью нерабочей висячей рукой послали своим ходом в Семашко.
Бил ужасно ми там купалис когда спатели пришли и начили искат