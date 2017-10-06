СамГМУ наращивает новые связи и продуцирует инновационные решения

Все ведущиеся в вузе разработки, нацелены на реализацию проектов, имеющих первоочередное значение для развития экономики региона и системы здравоохранения.

Самарский государственный медицинский университет — это вуз, в котором "критическая масса" инновационных технологий и инфраструктурных решений создала среду генерации новых знаний. Развитие идет по трем основным направлениям. Первое — это формирование медико-биологического сектора будущего технополиса "Гагарин-центр", включающего в себя реализацию компетенций на базе объектов первой очереди развертывания наукограда — Института информационных технологий, геоинформатики и компьютерной оптики, Института биотехнических и биомедицинских систем, Института микро- и наноэлектроники, волоконной оптики и фотоники. Второе — это разработка обучающих, диагностических и лечебных IT-технологий в медицине, высокотехнологичного медицинского оборудования и изделий, их внедрение в систему практического здравоохранения.

Заявка СамГМУ заняла 2-е место в конкурсном отборе университетских территорий для создания региональных НейроНет-Центров по линии отраслевого союза "НейроНет" в рамках выполнения "дорожной карты" Национальной технологической инициативы по направлению "НейроНет". Поэтому третье направление — это создание Поволжского НейроНет-Центра.

Вывод высокотехнологичной продукции на рынок — задача комплексная и требует объединения усилий ученых и региональных институтов развития.

По словам директора Института инновационного развития СамГМУ профессора Александра Колсанова, вуз активно ведет работу по наращиванию партнерских связей.

"Мы выходим на новый уровень межкластерного взаимодействия, пытаемся войти в крупные государственные программы со своими компетенциями. Готовим заявку на участие в проектах во всех сегментах НейроНета в рамках Национальной технологической инициативы. Наши компетенции в области дополненной и виртуальной реальности могут быть востребованы и в немедицинской сфере, — отмечает Колсанов. — Мы проводим переговоры с корпорацией "Ростех", РКК "Энергия", АФК "Система" — крупнейшей инвестиционной компанией, концерном ВКО "Алмаз-Антей" и другими компаниями".

Геннадий Котельников, ректор СамГМУ

Сегодня главным стратегическим приоритетом является решение задачи по внедрению и коммерциализации вузовских продуктов и технологий в России и за рубежом.

Медицинский университет активизирует взаимодействие и с индустриальными партнерами для создания серийных производств своих разработок.

Опытные образцы для будущих производств создаются в Центре прорывных исследований "Информационные технологии в медицине" и мощном технопарке, площадью более 1000 кв.м, который имеет три подразделения: конструкторский отдел, отдел производства и аддитивных технологий, отдел микроэлектроники с "чистыми комнатами". На площадях технопарка расположено высокотехнологичное оборудование и работают мультидисциплинарные команды. Все это позволяет ученому пройти путь от идеи до создания опытного образца в максимально короткий срок с минимальными накладными расходами.

Все технологические процессы локализованы на одной площадке, поэтому обеспечивается высокий уровень контроля качества. Центр прорывных исследований "ИТ в медицине" активно развивает направления в области создания и применения технологий дополненной реальности, нейротехнологий, высокопроизводительных вычислений, систем принятия решений и искусственного интеллекта. Эти направления — ведущие мировые тренды.

Тренажеры "Виртуальный хирург" быстро наращивают свои функциональные возможности. Созданная учеными СамГМУ виртуальная хирургическая клиника, используется для обучения студентов. Их компетенции позволяют смоделировать клинику для любой медицинской компании мира. Проект "Автоплан" позволяет хирургу на основе 3D-модели, созданной по КТ, МРТ, выработать тактику операции, увидеть особенности анатомии пациента. Ведутся работы по информационному обеспечению трансплантации печени детям от родителей. В результате анализа анатомического строения долей печени отца и матери система принятия решений определяет максимально совместимую. Эта работа ведется с 20 ведущими отечественными центрами. Включаются в проект и медицинские центры Германии и Франции.

Анатомический стол "Пирогов" дает возможность открыть любой орган в норме и патологии, увидеть, что находится за ним, сделать срезы в разных плоскостях. Также в него можно загрузить данные КТ, МРТ, УЗИ и получить необходимую информацию для комплексной диагностики.

Ведутся работы и в области вычислительной гемодинамики. Например, одна из созданных систем принятия решений с большой точностью может спрогнозировать риск разрыва аневризмы аорты и срочность оперативного вмешательства. Все проекты в этой области просчитываются на собственном суперкомпьютере с учетом вычислительного сопромата и вычислительной гемодинамики. В ходе реализации этого проектов ученые СамГМУ взаимодействуют с ведущими высокотехнологичными медицинскими центрами страны.

Геннадий Котельников, ректор СамГМУ, академик РАН:

— Мы решаем целый комплекс задач, среди которых: создание новых информационно-коммуникационных технологий, организация собственных производств медицинских и фармацевтических товаров, создание эффективной среды для поддержки межкластерных проектов и инициатив.