В Кинеле отремонтируют и благоустроят тротуары на 15 улицах

Администрация Кинеля ищет подрядчика, который выполнит работы по благоустройству общественных территорий. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Согласно аукционной документации, в состав работ войдет планировка территории, устройство подстилающих и выравнивающих слоев из песка, устройство подстилающих и выравнивающих слоев из щебня, устройство покрытия из асфальтобетонных смесей, устройство бортовых камней.

В список улиц, на которых отремонтируют тротуары, вошли ул. Деповская, ул. Спортивная, 11, Шоссейная, 79, ул. Ломоносова, ул. Мичурина, пер. Володарского, пер. Колхозный, пер. Островского, пер. Переселенческий, пер. Тополиный, ул. С. Лазо, ул. Л. Толстого (Елшняги), ул. Победы, ул. Ульяновская.

Начало работ – на следующий день после подписания муниципального контракта. Окончание работ - до 8 декабря 2017 года.

Начальная максимальная цена контракта составляет 11,3 млн рублей.

Подрядчика должны определить 30 октября