В Самарской области открылся первый мультитемпературный склад

В индустриальном парке "Преображенка" 5 октября на территории логистического комплекса "Придорожный" состоялся официальный запуск первого в Самарской области мультитемпературного склада.

Склад компании "Ашан" площадью почти 34 тыс. кв. м является шестой очередью логистического комплекса "Придорожный" и стал частью проекта по строительству в губернии складов класса "А" общей площадью около 200 тыс. кв. метров.

В помещениях нового склада — раздельные отсеки с разными температурными режимами: для молока и колбас, фруктов и овощей, рыбы, мяса и алкоголя.

"Это является самым современным направлением хранения продукции. Теперь подобный склад открывается в Самарской области", — подчеркнул генеральный директор АО "Промпарки" Сергей Евсеев.

Заместитель министра экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Олег Майоров рассказал, что это крупнейший региональный склад, который сможет обслужить свыше 20 магазинов "Ашана" в радиусе 500 километров.

"Решение компании о локализации склада именно здесь — в Самарской области — это подтверждение инвестиционной привлекательности нашего региона и того, что правительство региона оказывает весь необходимый комплекс услуг инвестору, сопровождая его на всех стадиях реализации проекта. С учетом того, что индустриальный парк развивается и есть площадки для локализации новых резидентов, мы со своей стороны оказываем всестороннюю поддержку", — отметил Олег Майоров.

Как отмечается в сообщении, открытие такого крупного логистического хаба также даст серьезный импульс развитию розничной торговли, транспортно-экспедиционных услуг и всех сопутствующих сервисов. Кроме того, на новом складе появились рабочие места для жителей Волжского района и Южного города.

По словам директора по снабжению и логистике гипермаркетов Ашан Ритейл Россия Жан-Филипп Флоре, новый логистический центр — это прекрасный инструмент для торговли.

"Большое количество разгрузочных ворот у склада ускорит процесс отправки товаров, увеличит продуктивность, что сделает доставку товаров в магазины еще быстрее. Все вместе это позволит нам лучше обслуживать наших клиентов и предлагать им товары лучшего качества, — отметил он. — Наша цель — стать частью проекта устойчивого развития. С помощью этой платформы мы сможем оптимизировать транспортные потоки и, таким образом, сократить количество грузовиков на дорогах".

Гендиректор "Промпарков" Сергей Евсеев подчеркнул, что индустриальный парк "Преображенка" рассчитан именно на привлечение подобных резидентов.

"Мы полностью снабжаем их всей инфраструктурой и передаем готовые участки под строительство", — рассказал он.

Положительное влияние работы логистических центров на экономическую ситуацию в регионе отметил исполнительный директор Агентства по привлечению инвестиций Самарской области Игорь Короткий.

"Многие международные компании, когда обращаются к нам, задают в первую очередь вопросы о том, насколько развита данная сфера в регионе, чтобы в будущем размещать здесь свои предприятия. Поэтому это существенным образом позитивно скажется на общей ситуации привлечения инвестиций", — подчеркнул он.