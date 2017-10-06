Судебные приставы проведут прием граждан

В четверг, 12 октября, судебные приставы проведут День единого приема граждан, на который могут прийти все желающие.

Как сообщает пресс-служба ведомства, прием граждан будет проводиться с 14:00 до 20:00 по вопросам исполнения судебных решений, актов и иных органов и обеспечения установленного порядка деятельности судов, а также при необходимости гражданам будет оказана юридическая помощь.

Записаться на прием к должностным лицам, а также получить справочную информацию можно по телефонам: 8 (846) 263-65-65, (846) 266-38-71.