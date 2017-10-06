В Самаре под колесами "Волги" погиб ребенок

В пятницу, 6 октября, около 10:50, участником ДТП с трагическим исходом в Самаре стал 45-летний водитель "Волги", который ехал по ул. Дыбенко со стороны ул. Карбышева в направлении ул. Советской Армии, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительной версии полицейских, автомобилист сбил 10-летнего мальчика, переходившего проезжую часть в неустановленном месте без взрослых. От полученных травм ребенок скончался на месте. Сотрудники органов внутренних дел продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего. По факту ДТП ведется проверка.