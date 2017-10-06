16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре под колесами "Волги" погиб ребенок В Самаре на ул. Димитрова перевернулся УАЗ В Самаре из-за ДТП на рельсах встали трамваи на ул. Мичурина На трассе под Сызранью перевернулась фура Под Новокуйбышевском под колесами иномарки погиб пешеход

ДТП Происшествия

В Самаре под колесами "Волги" погиб ребенок

САМАРА. 6 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 217
Версия для печати

В пятницу, 6 октября, около 10:50, участником ДТП с трагическим исходом в Самаре стал 45-летний водитель "Волги", который ехал по ул. Дыбенко со стороны ул. Карбышева в направлении ул. Советской Армии, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: 63.мвд.рф

По предварительной версии полицейских, автомобилист сбил 10-летнего мальчика, переходившего проезжую часть в неустановленном месте без взрослых.

От полученных травм ребенок скончался на месте.

Сотрудники органов внутренних дел продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего. По факту ДТП ведется проверка.

Гид потребителя

Последние комментарии

Александр Каньшин 05 октября 2017 06:28 Под Новокуйбышевском под колесами иномарки погиб пешеход

Урод,проблемы создал водителю...

Вася Пупков 27 сентября 2017 18:38 В Самаре на ул. Сергея Лазо нетрезвый водитель Lada Priora насмерть сбил пешехода

Водитель не ментёныш случайно ? Номера знакомые

Факир Кукуев 10 сентября 2017 14:36 В Самаре на пересечении улиц Куйбышева и Шостаковича Lada Priora врезалась в столб, водитель погиб

Намотало ночью пьяного дурачка на хачмобиле на столб - надо радоваться, что один убился.

Мой Мотоблок 29 августа 2017 14:51 В Клявлинском районе легковушка въехала в мотоблок с двумя подростками, один из них погиб

По другим данным мотоблоком таки управлял 14-летник мальчик.

Светлана Петрова 06 августа 2017 06:16 УАЗ "Патриот" задавил ребенка на пр. Масленникова в Самаре

в каком то не установленном, там не регулируемый пешеходный переход-отмазывают проплатил

Фото на сайте

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5