В Самаре под колесами "Волги" погиб ребенок

В пятницу, 6 октября, около 10:50, участником ДТП с трагическим исходом в Самаре стал 45-летний водитель "Волги", который ехал по ул. Дыбенко со стороны ул. Карбышева в направлении ул. Советской Армии, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительной версии полицейских, автомобилист сбил 10-летнего мальчика, переходившего проезжую часть в неустановленном месте без взрослых.
От полученных травм ребенок скончался на месте.
Сотрудники органов внутренних дел продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего. По факту ДТП ведется проверка.
Последние комментарии
Урод,проблемы создал водителю...
Водитель не ментёныш случайно ? Номера знакомые
Намотало ночью пьяного дурачка на хачмобиле на столб - надо радоваться, что один убился.
По другим данным мотоблоком таки управлял 14-летник мальчик.
в каком то не установленном, там не регулируемый пешеходный переход-отмазывают проплатил