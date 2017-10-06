Корпоративные клиенты "Ростелекома" провели более 10 тысяч web-конференций

Сервис позволяет проводить симметричные конференции ("все видят всех"), собирая до 100 участников. Во время сеанса можно показывать рабочий стол и документы, реализованы возможности для рисования на доске, модерируемый чат, функции голосования и проведения опросов. В последней версии услуги улучшено качество демонстрации документов, теперь можно читать текст с очень мелким шрифтом, хорошо различимы мелкие детали. Кроме того, реализована возможность демонстрации документа в отдельном окне без прерывания трансляции видео участников.
Валерий Ермаков, вице-президент по работе с корпоративным и государственным сегментами ПАО "Ростелеком": "Только за последний год с помощью сервиса "Web-видеоконференции" корпоративные клиенты "Ростелекома" провели более 10 тысяч конференций. Возможность подключения большого числа пользователей одновременно делает сервис привлекательным для компаний с распределенными офисами, а также практически незаменимым для представителей органов власти в регионах. Услуга видеоконференцсвязи от "Ростелекома" на базе VideoMost де-факто стала стандартом проведения удаленных совещаний для государственных заказчиков".
Андрей Свириденко, председатель правления SPIRIT: "Облачный сервис "Web-видеоконференции" реализован на базе отечественного программного обеспечения VideoMost, разработанного компанией SPIRIT. Сервис размещен в России в центрах обработки данных крупнейшего российского оператора связи "Ростелеком" и гарантирует надежную защиту передаваемой информации".
По данным "Ростелекома", спрос на услугу "Web-видеоконференции" постоянно растет. Максимальное количество видеоконференций, созданных одним клиентом в 2015 году — 157, в 2016 — уже 341. Совокупное время, проведенное участниками в сеансах видеоконференцсвязи в 2016 году, составило 20 лет, в 2017 компания прогнозирует увеличение этого показателя более чем в два раза — до 50 лет.
Последние комментарии
Работать СМАРТС стал хуже технически последние пару лет. Постоянные проблемы со связью. Много раз попадал в неприятные ситуации из-за внезапной потери связи. Причём, в СМАРТС никто извиняться не собирался и не собирается.
к сожалению да... "тонущий"... сам из СМАРТСа ушел когда деньги в российском роуминге "экспроприировали"...
"тонущий" потому что оплатить кредиты СМАРТС не в состоянии, а ввязывается в авантюрный проект... против смартса ничего не имею-работает так же как и все сотовые операторы, на конкурентов не работаю и пользуюсь смартсом более 9 лет, правда только в самарской обл., в москве из-за роуминга можно попасть на кругленькую сумму, а про заграницу нечего и говорить...
Откуда информация от "тонущем" операторе? Работаете на конкурентов? Пользуюсь данным оператором больше 12 лет и всем доволен, ну, кроме роуминга )
зная проблемы дорог в России, то интернет не скоро дойдет до всего населения страны, и второе как быть с базовыми станциями, которые работают в настоящее время и откуда интересно деньги у "тонущего", погрязнувшегося в кредитах, смартса???