Корпоративные клиенты "Ростелекома" провели более 10 тысяч web-конференций

Сервис позволяет проводить симметричные конференции ("все видят всех"), собирая до 100 участников. Во время сеанса можно показывать рабочий стол и документы, реализованы возможности для рисования на доске, модерируемый чат, функции голосования и проведения опросов. В последней версии услуги улучшено качество демонстрации документов, теперь можно читать текст с очень мелким шрифтом, хорошо различимы мелкие детали. Кроме того, реализована возможность демонстрации документа в отдельном окне без прерывания трансляции видео участников.

Валерий Ермаков, вице-президент по работе с корпоративным и государственным сегментами ПАО "Ростелеком": "Только за последний год с помощью сервиса "Web-видеоконференции" корпоративные клиенты "Ростелекома" провели более 10 тысяч конференций. Возможность подключения большого числа пользователей одновременно делает сервис привлекательным для компаний с распределенными офисами, а также практически незаменимым для представителей органов власти в регионах. Услуга видеоконференцсвязи от "Ростелекома" на базе VideoMost де-факто стала стандартом проведения удаленных совещаний для государственных заказчиков".

Андрей Свириденко, председатель правления SPIRIT: "Облачный сервис "Web-видеоконференции" реализован на базе отечественного программного обеспечения VideoMost, разработанного компанией SPIRIT. Сервис размещен в России в центрах обработки данных крупнейшего российского оператора связи "Ростелеком" и гарантирует надежную защиту передаваемой информации".

По данным "Ростелекома", спрос на услугу "Web-видеоконференции" постоянно растет. Максимальное количество видеоконференций, созданных одним клиентом в 2015 году — 157, в 2016 — уже 341. Совокупное время, проведенное участниками в сеансах видеоконференцсвязи в 2016 году, составило 20 лет, в 2017 компания прогнозирует увеличение этого показателя более чем в два раза — до 50 лет.