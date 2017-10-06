В Самаре меняется схема движения автобусов №56

С пятницы, 6 октября, в Самаре меняется схема движения автобусов маршрута № 56, сообщает пресс-служба городской мэрии.
Как уточняют в департаменте транспорта областной столицы, автобусы указанного маршрута будут следовать от остановки "Приволжский микрорайон" (рынок "Шапито") по ул. Зои Космодемьянской, Московскому шоссе, ул. Георгия Димитрова, ул. Молодежная, пр. Кирова, ул. Стара-Загора, ул. XXII Партсъезда, пр. Карла Маркса (Поликлиника № 10), ул. Советской Армии, ул. Дыбенко (ТРК "Космопорт"), ул. Авроры, ул. Гагарина (станция метро "Гагаринская"), ул. Тухачевского, ул. Пензенская, ул. Урицкого (Крымская площадь), ул. Красноармейская, ул. Агибалова до остановки "Поликлиника" (Железнодорожный вокзал).
В обратном направлении автобусы проследуют от остановки "Железнодорожный вокзал" по ул. Спортивная, ул. Красноармейская, ул. Урицкого (Крымская площадь), ул. Пензенская, ул. Тухачевского, ул. Гагарина (станция метро "Гагаринская"), ул. Авроры, ул. Дыбенко (ТРК "Космопорт"), ул. Советской Армии, пр. Карла Маркса (Поликлиника № 10), ул. XXII Партсъезда, ул. Стара-Загора, пр. Кирова, ул. Молодежная до остановки "Приволжский микрорайон" (рынок "Шапито").
"Соответствующее решение было принято по многочисленным просьбам пассажиров, в результате изучения пассажиропотока", - говорится в сообщении.
Последние комментарии
Уж..... если ФКР занимается уже такими махинациями то что говорить об УК.А, что наверное и стоило ожидать,не хватает теперь еще такои структуры которая проверяла ФКР.
Во время надо ремонтировать!!!!У нас на центральной улице Кировского района проспекте Кирова237 к магазину с трудом по асфальту пойдешь-ямы -ямы -ямы!!!!
Ну какие к черту пристрои??? Стройте новые школы! Школ раз два в городе. Ни садов, ни школ, скоро и в вузы и техникумы будут наплывы детей. Государство требует повышении демографии, а для детей ничего не делается. Кошелев и южный город только строит школы и сады. Где ещё?
Министерство Обороны вначале удосужтесь проезвести проверку и устранить давно пора все недостатки по подачи чистои воды питьевои,надоело травится ТЕХНИЧЕСКОИ ВОДОИ,так как необходимо построить новые насосные,а Жителям говорят что нет ДЕНЕГ у МИН ОБ и Администрации ВОЛЖСКОГО РАИОНА,Прокуратура не реагирует на жалобы Жителеи,Роспотребнадзор отказывается произвести проверку,так это ведомство МИН ОБ,Отопительный сезон не известно воооообще как ов будет,порывы по всему периметру городка,крыши кровли домов так и не отремонтировали вообще не в одном доме,и в домах аварииных в том числе.Напрашивается вопрос кому лапшу на уши вешают???????
Это все замечательно, но каким образом запрет на продажу, который вытесняет пьющих из цивилизованного поля, способствует выработке привычки к ответственному потреблению?