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Преступления Происшествия

В Тольятти вынесли обвинительное заключение изготовителю "хитрых" электросчетчиков

ТОЛЬЯТТИ. 6 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Более пяти миллионов рублей выручил от незаконной предпринимательской деятельности житель Тольятти Е. Гаптуллин. Источником его доходов стала реализация модифицированных электросчетчиков с функцией замедления роста его показателей. Теперь очередь отвечать перед законом за гражданами, осознанно приобретавшими эти счетчики у кулибина.

С сентября 2014 года по апрель 2016 года Е. Гаптуллин у себя дома и в гараже незаконно модернизировал и продавал электросчетчики, занижающие показатели реально потребленной электроэнергии. Идею для своей "предпринимательской" деятельности, которая, естественно, официально не была зарегистрирована, "бизнесмен" почерпнул из Интернета. Увидев в сети рекламу электросчетчика с пультом управления, который замедлял либо совсем останавливал накопления показаний электросчетчиков, он решил сам попробовать сделать что-то подобное. Е. Гаптуллин стал искать информацию в Интернете, читал отзывы покупателей и понял, что сможет сделать модернизированный аналог счетчика, так как владеет навыками и познаниями в области электрики.

На сайте "Али-Экспресс" он стал закупать комплектующие к электросчетчикам: микросхемы, пульты управления. Остальные детали и сам счетчик приобретал в местных магазинах электроники. Для реализации модернизированных счетчиков Е. Гаптуллин создал сайт и стал размещать объявления на рекламных досках, таким образом, потенциальными покупателями незаконной продукции стали заказчики со всей страны. Стоимость уже модернизированного счетчика составляла от 5000 рублей до 15000 рублей в зависимости от модели и назначения. Счетчики, которые не были официально запатентованы и апробированы опытным путем, оставлял под маркировкой "Меркурий", запатентованной ООО "Инкотекс".

За весь период незаконной деятельности сведения в Единый государственный реестр учета юридических лиц и в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей тольяттинский кулибин не подавал. Вел предпринимательскую деятельность без какой-либо регистрации, на свой страх и риск, доход получал без оплаты налогов. Таким образом за 1 год и 9 месяцев Е. Гаптуллин извлек доход в общей сумме 5065580,54 рублей, что является доходом в крупном размере, то есть преступлением, предусмотренным ч.1 ст. 171 УК РФ. Свою вину в инкриминируемом ему преступлении Е. Гаптуллин признал полностью, в содеянном раскаялся.

Как отмечают представители Самарской сетевой компании, в дальнейшем совместно с правоохранительными органами будет проводиться расследование в отношении лиц, осознанно заказывавших у Е. Гаптуллина модифицированные счетчики с целью снизить оплату за потребляемую электроэнергию.

Гид потребителя

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