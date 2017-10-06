В Тольятти вынесли обвинительное заключение изготовителю "хитрых" электросчетчиков

Более пяти миллионов рублей выручил от незаконной предпринимательской деятельности житель Тольятти Е. Гаптуллин. Источником его доходов стала реализация модифицированных электросчетчиков с функцией замедления роста его показателей. Теперь очередь отвечать перед законом за гражданами, осознанно приобретавшими эти счетчики у кулибина.
С сентября 2014 года по апрель 2016 года Е. Гаптуллин у себя дома и в гараже незаконно модернизировал и продавал электросчетчики, занижающие показатели реально потребленной электроэнергии. Идею для своей "предпринимательской" деятельности, которая, естественно, официально не была зарегистрирована, "бизнесмен" почерпнул из Интернета. Увидев в сети рекламу электросчетчика с пультом управления, который замедлял либо совсем останавливал накопления показаний электросчетчиков, он решил сам попробовать сделать что-то подобное. Е. Гаптуллин стал искать информацию в Интернете, читал отзывы покупателей и понял, что сможет сделать модернизированный аналог счетчика, так как владеет навыками и познаниями в области электрики.
На сайте "Али-Экспресс" он стал закупать комплектующие к электросчетчикам: микросхемы, пульты управления. Остальные детали и сам счетчик приобретал в местных магазинах электроники. Для реализации модернизированных счетчиков Е. Гаптуллин создал сайт и стал размещать объявления на рекламных досках, таким образом, потенциальными покупателями незаконной продукции стали заказчики со всей страны. Стоимость уже модернизированного счетчика составляла от 5000 рублей до 15000 рублей в зависимости от модели и назначения. Счетчики, которые не были официально запатентованы и апробированы опытным путем, оставлял под маркировкой "Меркурий", запатентованной ООО "Инкотекс".
За весь период незаконной деятельности сведения в Единый государственный реестр учета юридических лиц и в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей тольяттинский кулибин не подавал. Вел предпринимательскую деятельность без какой-либо регистрации, на свой страх и риск, доход получал без оплаты налогов. Таким образом за 1 год и 9 месяцев Е. Гаптуллин извлек доход в общей сумме 5065580,54 рублей, что является доходом в крупном размере, то есть преступлением, предусмотренным ч.1 ст. 171 УК РФ. Свою вину в инкриминируемом ему преступлении Е. Гаптуллин признал полностью, в содеянном раскаялся.
Как отмечают представители Самарской сетевой компании, в дальнейшем совместно с правоохранительными органами будет проводиться расследование в отношении лиц, осознанно заказывавших у Е. Гаптуллина модифицированные счетчики с целью снизить оплату за потребляемую электроэнергию.
Последние комментарии
За последние 2 месяца это даже не второй случай кражи лошадей
это ты про ребенка так говоришь? а ты хотел что бы за этих котят их расстреляли ? слов нет про таких как ты , че в детстве обидели сверстники. ходил не кому не видимый без своего мнения . а теперь вот получите все по полной.
а если вы не чьи-то дети, то вам могут пригрозить судом за клевету и физической расправой, ничего не сможете доказать. известный пластик, мне обьяснили в темном углу без свидетелей на консультации, что я никто. я жалею, что в суд не подала сразу, а пыталсь поговорить. результат смотри выше. надо заранее делать аудио записи и видео всех встреч в деталях. не полагайтесь не репутацию, их интересуют только деньги. если надо они пойдут на все, чтобы не лишиться своей золотой жилы
Ну прям герои!!! А как смотреть как при них человека убивают так язык в ж..опу от страха.
Давно пора Сажать. Догадайтесь ОТКУДА ОБМАНУТЫЕ ДОЛЬЩИКИ И КВАРТИРЫ ОТПИСАНЫ В ПРОБЛЕМНЫХ ОБЪЕКТАХ НА АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ В РАМКАХ УГОЛОВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ. ЗЕМЛЮ ОТПИСЫВАЛИ ГЕКТАРАМИ И КОМИССИИ ВСЕ НАРИСОВАННЫЕ ВСЕ ПОВЯЗАНЫ МЕЖДУ СОБОЙ ВО ВСЕХ ОРГАНАХ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ В РЕГИОНЕ. Только потом Фурсов Олег комедию представляет жителям: "Кто землю бесхозную найдет- СОБЩАЙТЕ" СМЕШНО.