В Похвистневском районе мужчина получил 11 с половиной лет колонии за героин

В Похвистневском районе суд рассмотрел уголовное дело ранее судимого 49-летнего мужчины, которого обвиняли в сбыте наркотиков, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.
15 июня 2017 г. мужчина сбыл 0,25 г героина. Кроме того, полицейские на 14 км дороги Самара — Бугуруслан остановили ехавшего на машине подозреваемого и при досмотре нашли у него 93,86 г героина и 23,76 г карфентанила.
В итоге суд назначил ему 11 с половиной лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.
Последние комментарии
Такие новокуйбышевские судьи, которые оскорбляют граждан, фальсифицируют документы, искажают материалы дела, постоянно врут, выносят заведомо неправосудные судебные акты (Алексей Сорокин) не вправе не только кого-то судить, но и заходить на порог здания суда.
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нормально..хорошо что хоть нашли их
Давно пора этого криминального адвоката привлечь к ответственности
Интересно: украл ТРИ ТЫСЯЧИ МИЛЛИОНОВ, а штраф - 800 тысяч. Это как?! Значит, 2.200 миллионов и 200 тысяч рублей он уже СЕГОДНЯ может считать ОТМЫТЫМИ и ЛЕГАЛИЗОВАННЫМИ и законно(!!!) своими(!!!). Ведь второй раз по тому же делу этого упыря никто судить не будет. Остаётся только узнать, когда амнистия? В этом месяце или всё-таки в этом году?