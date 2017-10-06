В Похвистневском районе мужчина получил 11 с половиной лет колонии за героин

В Похвистневском районе суд рассмотрел уголовное дело ранее судимого 49-летнего мужчины, которого обвиняли в сбыте наркотиков, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

15 июня 2017 г. мужчина сбыл 0,25 г героина. Кроме того, полицейские на 14 км дороги Самара — Бугуруслан остановили ехавшего на машине подозреваемого и при досмотре нашли у него 93,86 г героина и 23,76 г карфентанила.

В итоге суд назначил ему 11 с половиной лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.