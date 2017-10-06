Пьяный грабитель спрятался в шкафу от хозяев дома, в который влез

В Безенчукском районе 41-летнего мужчину задержали с поличным при попытке совершить кражу, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
К правоохранителям обратилась местная жительница и сообщила, что из ее дома неизвестный пытался похитить телевизор. Как выяснилось, в жилище в этот момент находилась дочь заявительницы. Она, услышав стук по окнам, а затем посторонние звуки в доме, позвонила родителям и дедушке — майору милиции в отставке Виктору Попову.
Родственники приехали домой и осмотрели все комнаты. В шкафу в одной из них майор милиции в отставке нашел пьяного незнакомца. До приезда полиции граждане сами удерживали подозреваемого.
Прибывшие правоохранители выяснили, что злоумышленник стучал по окнам и, увидев в одном из них телевизор, решил влезть в дом, чтобы украсть его. Подозреваемый проник в подвал через открытое окно на цокольном этаже, поднялся сначала на первый, а потом и на второй этаж. Услышав шаги на лестнице, он спрятался в шкафу, где его обнаружили.
В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье "Покушение на кражу".
Последние комментарии
За последние 2 месяца это даже не второй случай кражи лошадей
это ты про ребенка так говоришь? а ты хотел что бы за этих котят их расстреляли ? слов нет про таких как ты , че в детстве обидели сверстники. ходил не кому не видимый без своего мнения . а теперь вот получите все по полной.
а если вы не чьи-то дети, то вам могут пригрозить судом за клевету и физической расправой, ничего не сможете доказать. известный пластик, мне обьяснили в темном углу без свидетелей на консультации, что я никто. я жалею, что в суд не подала сразу, а пыталсь поговорить. результат смотри выше. надо заранее делать аудио записи и видео всех встреч в деталях. не полагайтесь не репутацию, их интересуют только деньги. если надо они пойдут на все, чтобы не лишиться своей золотой жилы
Ну прям герои!!! А как смотреть как при них человека убивают так язык в ж..опу от страха.
Давно пора Сажать. Догадайтесь ОТКУДА ОБМАНУТЫЕ ДОЛЬЩИКИ И КВАРТИРЫ ОТПИСАНЫ В ПРОБЛЕМНЫХ ОБЪЕКТАХ НА АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ В РАМКАХ УГОЛОВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ. ЗЕМЛЮ ОТПИСЫВАЛИ ГЕКТАРАМИ И КОМИССИИ ВСЕ НАРИСОВАННЫЕ ВСЕ ПОВЯЗАНЫ МЕЖДУ СОБОЙ ВО ВСЕХ ОРГАНАХ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ В РЕГИОНЕ. Только потом Фурсов Олег комедию представляет жителям: "Кто землю бесхозную найдет- СОБЩАЙТЕ" СМЕШНО.