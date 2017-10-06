Пьяный грабитель спрятался в шкафу от хозяев дома, в который влез

В Безенчукском районе 41-летнего мужчину задержали с поличным при попытке совершить кражу, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

К правоохранителям обратилась местная жительница и сообщила, что из ее дома неизвестный пытался похитить телевизор. Как выяснилось, в жилище в этот момент находилась дочь заявительницы. Она, услышав стук по окнам, а затем посторонние звуки в доме, позвонила родителям и дедушке — майору милиции в отставке Виктору Попову.

Родственники приехали домой и осмотрели все комнаты. В шкафу в одной из них майор милиции в отставке нашел пьяного незнакомца. До приезда полиции граждане сами удерживали подозреваемого.

Прибывшие правоохранители выяснили, что злоумышленник стучал по окнам и, увидев в одном из них телевизор, решил влезть в дом, чтобы украсть его. Подозреваемый проник в подвал через открытое окно на цокольном этаже, поднялся сначала на первый, а потом и на второй этаж. Услышав шаги на лестнице, он спрятался в шкафу, где его обнаружили.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье "Покушение на кражу".