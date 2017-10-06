В сентябре продажи автомобилей Lada выросли на 23,8%

В сентябре 2017 г. в России было продано 28,3 тыс. Lada, это на 23,8% больше чем за аналогичный период 2016 г., сообщает пресс-служба ПАО "АвтоВАЗ".
Всего за девять месяцев текущего года на российском рынке реализовано 221,2 тыс. автомобилей этого бренда, что превышает прошлогодние показатели на 16,5%.
Самой востребованной у покупателей остается Lada Granta, которая в течение шести лет остается в числе лидеров российского рынка. За девять месяцев продано 67,7 тыс. автомобиля этого семейства, прирост по отношению к 2016 г. составил 6,4%.
На втором месте по популярности — Lada Vesta: продажи седана за девять месяцев преодолели отметку в 54,6 тыс. автомобиль, что на 46% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
По темпам роста в сентябре лидерство снова сохранилось за Lada XRAY. Увеличение продаж компактного городского кроссовера по отношению к сентябрю 2016 г. составило 87,2%, а за 9 месяцев достигло 81,3%. Также модель поставила очередной рекорд ежемесячных продаж: в сентябре реализовано 3,2 тыс. автомобилей, а с начала 2017 г. — 23,9 тыс. Lada XRAY.
Активными темпами развиваются продажи в сегменте коммерческих автомобилей Lada, отмечают в релизе. За девять месяцев продано 6,8 тыс. машин, что на 21,5% больше чем за девять месяцев прошлого года. Лидирующие позиции занимает фургон Lada Largus, который в своем классе уже пять раз подряд становился обладателем титула "Автомобиль года в России".
Последние комментарии
Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.
Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять
Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы
В процентах все выглядит очень хорошо.
На мой взгляд, им нужно целенаправленно заняться Бережливым производством-сокращать потери и стоимость авто. Кто как не Андерсен должен это знать. А не увеличивать выплаты ТОПам. Пусть почитают: Майк Ротер. Тойота ката.