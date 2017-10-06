В сентябре продажи автомобилей Lada выросли на 23,8%

В сентябре 2017 г. в России было продано 28,3 тыс. Lada, это на 23,8% больше чем за аналогичный период 2016 г., сообщает пресс-служба ПАО "АвтоВАЗ".

Всего за девять месяцев текущего года на российском рынке реализовано 221,2 тыс. автомобилей этого бренда, что превышает прошлогодние показатели на 16,5%.

Самой востребованной у покупателей остается Lada Granta, которая в течение шести лет остается в числе лидеров российского рынка. За девять месяцев продано 67,7 тыс. автомобиля этого семейства, прирост по отношению к 2016 г. составил 6,4%.

На втором месте по популярности — Lada Vesta: продажи седана за девять месяцев преодолели отметку в 54,6 тыс. автомобиль, что на 46% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По темпам роста в сентябре лидерство снова сохранилось за Lada XRAY. Увеличение продаж компактного городского кроссовера по отношению к сентябрю 2016 г. составило 87,2%, а за 9 месяцев достигло 81,3%. Также модель поставила очередной рекорд ежемесячных продаж: в сентябре реализовано 3,2 тыс. автомобилей, а с начала 2017 г. — 23,9 тыс. Lada XRAY.

Активными темпами развиваются продажи в сегменте коммерческих автомобилей Lada, отмечают в релизе. За девять месяцев продано 6,8 тыс. машин, что на 21,5% больше чем за девять месяцев прошлого года. Лидирующие позиции занимает фургон Lada Largus, который в своем классе уже пять раз подряд становился обладателем титула "Автомобиль года в России".