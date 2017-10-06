В Тольятти проведут прием граждан по соблюдению прав пожилых людей

10 октября в Тольятти пройдет целевой прием граждан по вопросам соблюдения прав пожилых людей с участием общественных помощников уполномоченного по правам человека в Самарской области Ольги Гальцовой, сообщает пресс-служба мэрии Тольятти.

В приеме примут участие представители Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в Тольятти, отдела Центрального территориального округа министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области.

В ходе приема будут даны необходимые разъяснения и рекомендации о возможных способах решения проблем, а при наличии оснований приняты меры по содействию в реализации прав граждан пожилого возраста.

Прием пройдет в общественной приемной администрации Тольятти по адресам: ул. Карла Маркса, 42, каб. 109 (Центральный район), Новый проезд, 2, каб. 113 (Автозаводский район), ул. Л.Чайкиной, д. 87, каб. 205 (Комсомольский район).

Записаться на приме можно до 9 октября по телефонам : 8 (8482) 54-32-66 и 54-42-19.