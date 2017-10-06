В "Единой России" решают проблемы с подачей тепла в Самаре

В пятницу, 6 октября в Самарском региональном отделении партии "Единая Россия" секретарь регионального отделения Екатерина Кузьмичева и руководитель общественной приемной Виктор Воропаев провели прием граждан.

В связи с большим количеством поступивших в региональную общественную приемную жалоб от жителей Самары на отсутствие отопления в жилых домах, партия пригласила на мероприятие главу города Самары Олега Фурсова.

Накануне региональное отделение ЕР выпустило обращение. "Мы не намерены терпеть бесхозяйственность и безответственность должностных лиц, отвечающих за теплоснабжение жилых домов и социальных объектов города. И будем вместе с вами, уважаемые жители Самары и области, всеми доступными методами и средствами воздействия защищать ваши интересы, — говорится в нем. — В ближайшее время региональным отделением партии будут проведены выезды и рейды по проблемным территориям. Все острые вопросы, связанные с теплоснабжением, будут находиться под постоянным контролем членов партии. Виновные в сложившейся ситуации не смогут отсидеться в своих теплых кабинетах. С них будет спрошено жестко, по всей строгости".

Стоит отметить, что по итогам размещения обращения на сайте регионального отделения партии "Единая Россия" на "горячую линию" общественной приемной в разы увеличился поток звонков от жителей Самары по теме проблем с отоплением. Только за то время, пока шел прием граждан, в общественную приемную записались более 20 человек.

"Кроме того, что к нам лично обращаются самарцы, от них поступает множество телефонных звонков. Работает "горячая линия". И туда звонят очень часто, — рассказала секретарь регионального отделения ЕР Екатерина Кузьмичева. — Особую обеспокоенность вызывает отсутствие тепла в детском саду № 255 на улице Гагарина, 131. Это вопиющий случай. Мы прекрасно понимаем, что могут быть сложности. Но этот случай мы в "Единой России" оцениваем как халатность. Здесь недоработка муниципальной

исполнительной власти, тех людей, которые должны за это отвечать. Нерешаемых проблем, когда речь идет о подаче тепла в жилые дома, быть не должно."

В ходе приема граждан Ольга Ивановна и Петр Николаевич Марковы обратились с просьбой решить ежегодную проблему по теплоснабжению жилых домов на ул. Алексея Толстого, 45А, 45Б, 45В. "Мы очень замерзли, отопления у нас нет, — пожаловалась пенсионерка Ольга Маркова, — Обращались во все инстанции. Как приходит время подавать тепло, то задвижки закрыты, то еще что-то. У меня в большой комнате в настоящее время всего 12 градусов. А в спальне вообще ледник. Спать ложимся в одежде и наливаем бутылку горячей воды, с которой спим в обнимку. Если взрослый человек это еще худо-бедно может выдержать, то детям приходится туго. Я просто не представляю, как в таком холоде можно собираться утром в школу и детский садик, учить уроки. Наш дом признан аварийным и подлежит выселению. Но это же не повод делать нашу жизнь невыносимой. Мы терпим, бывает, несколько дней после начала отопительного сезона никуда не звоним. Понимаем, что могут быть проблемы. Но ведь их надо решать. Надеюсь, в приемной мне помогут". На приеме Ольга Маркова смогла задать наболевшие вопросы и получить конкретные ответы. В ближайшее время тепло в их доме будет.

Кроме того, вопросы Олегу Фурсову смогли задать мама одного из воспитанников детского сада № 255 Светлана Куршева и депутат районного совета депутатов Промышленного внутригородского района Владислав Гальчинский.

Олег Фурсов лично разъяснил обратившимся жителям причины сложившейся ситуации и рассказал о мерах, принимаемых для оперативного решения проблемы по обеспечению домов теплом.

"В городе продолжается перекладка тепловых сетей. Это очень важно, потому что это инфраструктурные магистрали, от которых идет подпитка всех жилых микрорайонов. Практически все работы завершены, у нас осталось подключение двух магистралей по улице Карбышева и улице Алма-Атинской, которые позволят создать необходимое давление для подачи тепла в полном объеме", — прокомментировал ситуацию глава города.

"Все прекрасно понимают, что при подключении тепла могут возникать различные сложности. Но в данном случае мы считаем, что присутствует вопиющая халатность и недоработка представителей исполнительной власти, тех людей, кто должны за это отвечать. Очень много жителей Самары звонят на "горячую линию" в связи с отсутствием теплоснабжения. Общими усилиями, вместе с жителями, мы решим эту ситуацию. Мы не позволим, чтобы люди, которые обязаны решать проблемы граждан, не занимались этим. Мы всегда стоим на защите интересов наших граждан и не оставляем их в беде. В данном случае мы будем отслеживать ситуацию до того момента, пока не будет подключено тепло в каждом доме. Нам важно, чтобы результат был положительным", — отметила секретарь Самарского регионального отделения партии "Единая Россия" Екатерина Кузьмичева.

По итогам встречи с жителями она дала поручение региональной общественной приемной взять под контроль все высказанные жителями проблемные вопросы и отследить результативность их решения в ежедневном режиме, подключив депутатов фракций ЕР в представительных органах.