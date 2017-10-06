Ремонт ул. Молодогвардейской завершат до конца октября

В ночь с 5 на 6 октября в Самаре на ул. Молодогвардейской проходило устройство парковки возле СамГТУ. Полностью завершить ремонтные работы на данной улице планируется до конца октября.

Комплексный ремонт проходит в рамках программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Самарско-Тольяттинской агломерации в рамках приоритетного проекта Российской Федерации "Безопасные и качественные дороги". Представители МБУ Самары "Дорожное хозяйство" и компании-подрядчика рассказали, какие работы осталось сделать.

Дорога на ул. Молодогвардейской не ремонтировалась достаточно давно и была в неудовлетворительном состоянии. В этом году был заключен контракт на 430 млн руб. с ООО "Самарадорстрой". В апреле компания приступила к комплексному ремонту улицы.

Главный специалист МБУ Самары "Дорожное хозяйство" Владимир Былинкин рассказал, что уже выполнено устройство асфальтобетонного покрытия площадью 45 тыс. кв. метров. Кроме того, на объекте заменят плитку на тротуарах, благоустроят газоны, придорожные элементы, нанесут разметку, установят пешеходные ограждения, заменят светофоры и световые опоры, а также смонтируют 180 новых светильников и установят 46 мусорных урн.

Помимо основной дороги, проводится устройство парковок. По словам Владимира Былинкина, на протяжении улицы было увеличено количество парковочных карманов. Так, уже сделаны новые стоянки на пересечении со Студенческим переулком и на участке от Маяковского до улицы Ярмарочной, а также около СамГТУ.

"Около университета была ситуация такая же, как и во всем городе — были необходимы парковочные места, — отметил начальник участка ООО "Самарадорстрой" Рустам Багаутдинов. — Было заменено основание, уложен выравнивающий слой и верхний слой из асфальтобетона. Будем наносить разметку и знаки".

Кроме того, подрядчик приводит в порядок съезды во дворы и примыкания к другим улицам. Еще осталось выполнить плиточное покрытие на тротуарах в районе "Шанхая" и обустроить газоны. По основным работам готовность — порядка 85%.

Работы ведутся днем и ночью: днем выполняется тот ремонт, который не мешает транспорту, а ночью — основные работы. На объекте задействовано по четыре бригады в смену и 10 единиц техники. Контроль за ремонтом осуществляет "Дорожное хозяйство" и подрядчик: проверяется подготовка основания перед укладкой, температура асфальтобетонной смеси и толщина укладываемого слоя. Все работы планируется завершить 31 октября этого года.

Не смотря на то,что ремонт на Молодогвардейской еще не подошел к концу, новую дорогу и появление парковочных мест уже успели оценить жители города. "Раньше было неудобно — подъедешь, а мест, где встать, нет. Сейчас сделали хорошую дорогу и парковки", — отметил автомобилист Владимир Соловьев.