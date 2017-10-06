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Рынок недвижимости Строительство и недвижимость

Самара вошла в ТОП-5 городов с самой малодоступной для учителей ипотекой

САМАРА. 6 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самара вошла в ТОП-5 городов с самой малодоступной для учителей ипотекой. Такие данные опубликовали эксперты "Avito Работа", проанализировав данные о заработных платах в категории "Образование, наука" и стоимости недвижимости в городах-миллионниках.

Эксперты выяснили, какую часть доходов придется ежемесячно отдавать педагогам, решившим взять в ипотеку квартиру.

При подготовке исследования анализировались данные по 15 российским городам с населением более 1 млн человек. Доля выплат по ипотечному кредиту рассчитывалась для семьи, состоящей из двух педагогов. Расчеты производились на основе средней заработной платы учителей в III кв. 2017 г. и средней стоимости двухкомнатных квартир в сентябре 2017 года.

При этом предполагалось, что первоначальный взнос в размере 15% от стоимости квартиры уже внесен, а ставка ипотеки составляет 10%. Сумма ежемесячного платежа и его процент от заработной платы семьи рассчитывался для трех разных сроков ипотечного кредита: 10, 20 и 30 лет.

Выяснилось, что в большинстве городов-миллионников заработная плата учителей не позволяет взять в ипотеку двухкомнатную квартиру по средней стоимости. В 10 миллионниках из 15 сумма ежемесячного платежа по ипотеке даже сроком на 30 лет превышает 50% дохода семьи. Если же говорить о сроках кредитования на 10 лет, то для Москвы, Санкт-Петербурга и Казани сумма регулярных выплат и вовсе превышает 100% дохода. Так, для столицы она составляет 148%, для Санкт-Петербурга — 119%, Казани — 108%.

Самара заняла пятую строчку рейтинга. Средняя зарплата учителя по данным исследования здесь составляет 17,9 тыс. руб., у семьи из двух педагогов средний доход равен 35,8 тыс. руб. в месяц. При средней стоимости квартиры в 3,1 млн руб. и ставке кредита в 10% годовых среднемесячный платеж при сроке кредита составит 34,4 тыс. руб., то есть 96% дохода. При сроке ипотеки в 20 лет в месяц придется отдавать 25,2 тыс. руб. (70% дохода). При сроке кредита в 30 лет ежемесячный платеж составит 22,9 тыс. рублей (64% дохода).

Впрочем, во многих других регионах ситуация не лучше. Для семьи педагогов из Москвы даже ипотека на 30 лет является фактически недоступной. За двухкомнатную квартиру средней стоимости учителя должны будут отдавать 98% совокупного дохода в месяц. Ненамного лучше ситуация в Санкт-Петербурге: здесь работникам образования придется расставаться с 79% официального дохода ежемесячно.

Замыкает тройку городов с малодоступным для учителей жильем Казань, где ежемесячный платеж составит 72% заработной платы. Также в список вошли Екатеринбург (65%), Новосибирск (59%), Нижний Новгород (57%), Воронеж (55%), Ростов-на-Дону (53%) и Уфа (53%).

Только в пяти городах-миллионниках платеж по ипотеке сроком на 30 лет составляет 50% и менее официального дохода учительской семьи. Наиболее доступными для приобретения недвижимости городами оказались Волгоград (50%), Омск (50%), Красноярск (47%), Челябинск (44%) и Пермь (43%).

Гид потребителя

Последние комментарии

Dmitry Lakotsenin 17 февраля 2017 09:39 Управление "Волготанкера" приватизируют

Надеюсь с обременением)

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Слило правительство Дом печати Шаповалову, государство не заинтересовано приобретать за бесценок такие здания и землю. ЯРКИЙ ПРИМЕР СЛИЯНИЯ "БИЗНЕСА" И "ВЛАСТИ". ПРОЦВЕТАЙ ШАПОВАЛОВ ЗА СЧЕТ ГОСУДАРСТВА, А,ГЛАВНОЕ, ЗА СЧЕТ ЗАРПЛАТЫ ЛЮДЕЙ. ВСЕ ПОД БОГОМ ХОДИМ.

John Nameless 24 августа 2016 12:48 Право осваивать земли в Советском и Ленинском районах Самары получили компании Дмитрия Черныша

нам нужен дублёр Заводского шоссе вдоль реки Самара

Sezyo Sergoney 14 января 2016 18:56 Депутат Чапаевской гордумы Александр Слеповичев выкупил кинотеатр в Балаково

Дык, он не для коммерции купил. А в родовую усадьбу переделает и всё. Собственник же. Или просто с землёй сравняет ))))

Наталья Даньшина 20 октября 2015 22:04 McDonalds судится с мэрией Самары из-за участка под рестораном на пересечении Московского шоссе и пр. Кирова

Уберите уже его из города насовсем.

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