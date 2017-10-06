Аналитики Промсвязьбанка прогнозируют инфляцию вблизи 4% на предстоящий год 

Потребительские цены в сентябре снизились на 0,1%, а годовая инфляция замедлилась до 3,0% с 3,3% в августе. Существенное влияние на общую динамику цен по-прежнему оказывает значительное удешевление плодоовощной продукции, благодаря которому продовольственная инфляция по итогам месяца опустилась сразу на 0,6 п.п. до 2,0% г/г. Данные сентябрьских опросов зафиксировали рост инфляционных ожиданий населения на год вперед по сравнению с августом на 0,1 п.п. до 9,6%. Это может стать причиной сохранения ключевой ставки на уровне 8,5% в октябре, хотя ее снижение на 25 б.п. также является вероятным сценарием.

Дешевеющая плодоовощная продукция стала основной причиной первой за последние 20 лет дефляции в сентябре

Согласно вчерашним данным Росстата , потребительские цены продолжили снижаться второй месяц подряд, что нетипично для современной России: последний раз такое происходило в августе–сентябре 1997 г. Месячная дефляция составила 0,1% после 0,5% в августе, а инфляция в годовом выражении опустилась с 3,3% до 3,0%, обновив исторические минимумы. Отметим, что на этот раз показатель инфляции совпал с предварительными оценками, сделанными на основе недельных изменений потребительских цен, и не вышел за рамки консенсус-прогнозов (3,0 - 3,1%).

Существенное влияние на общую динамику цен по-прежнему оказывает значительное удешевление плодоовощной продукции . Так, цены на лук в сентябре снизились на 21,7%, картофель — на 18,9%, морковь — на 18,4%, капусту белокочанную, свеклу , виноград, яблоки — на 7,8 - 16,6%, а среднее падение цен на товары данной группы составило 6,9% . И хотя цены на продовольственные товары без учета плодоовощной продукции не изменились, в целом в сентябре они подешевели на 0,7%.

В результате продовольственная инфляция в годовом выражении по итогам месяца опустилась сразу на 0,6 п.п . до 2,0%. Годовые темпы роста цен на непродовольственные товары составили 3,1%, на услуги — 4,2% против 3,4% и 4,1% в августе соответственно. Базовый индекс потребительских цен в сентябре снизился сопоставимыми с ИПЦ темпами, опустившись до 102,8 со 103,0 в августе, 103,3 в июле и 103,5 в июне.

Полагаем, что по мере ослабления влияния нового урожая на динамику цен она вскоре сменит направление, и годовые темпы инфляции в ближайшие месяцы начнут постепенно приближаться к цели ЦБ РФ 4%. Вместе с тем в условиях сохранения умеренно-жесткого подхода регулятора к денежно-кредитной политике и при отсутствии внешних шоков инфляция вполне будет способна оставаться ниже 4% до сентября следующего года.

Население пока не готово поверить в инфляцию вблизи 4%

Медианное значение инфляционных ожиданий населения на год вперед , полученное на основе опросов инФОМ в сентябре, практически не изменилось по сравнению с уровнем августа (9,5%) и составило 9,6%. Таким образом, разрыв между фактическими и ожидаемыми показателями инфляции вырос с 6,2 до 6,6 п.п ., что может заставить регулятора проявить дополнительную осторожность при решении по ставке на ближайшем заседании 27 октября. С другой стороны, закрепление инфляционных ожиданий населения на минимальных исторических уровнях после их снижения сразу на 1,2 п.п . в августе можно трактовать и как позитивное событие.

Кроме того, оценки инфляционных ожиданий, сделанные Банком России на основе ответов на качественные вопросы относительно роста цен в следующем году, снизились до 2,8% против 3,2% в предыдущем месяце. В комментариях к обзору "Инфляционные ожидания и потребительские настроения населения" также отмечается, что происходящее улучшение потребительских настроений и оценок материального положения граждан является естественным процессом в условиях улучшения экономической ситуации и не несет инфляционных рисков.