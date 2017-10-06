В Тольятти отремонтировано 13 дорог

В Тольятти продолжается ремонт дорожно-уличной сети. 4 октября мэрия Автограда подвела промежуточные итоги процесса
Так, близятся к завершению работы по самому крупному муниципальному контракту на сумму 843 млн рублей. На данный момент ремонт выполнен на 86%.
Завершены работы на Фабричном проезде, на ул. Баныкина, Лесная, Карла Маркса, Комсомольская, Гидростроевская, Кунеевская. Высока степень готовности остальных магистралей — от 70 до 90%. Всего по данному контракту будут отремонтированы 16 дорог города общей площадью 434 тыс. кв. м.
По второму контракту на сумму 210 млн руб. запланированы работы на 19 дорогах общей площадью более 194 тыс. кв. м. В настоящий момент в ремонте находятся 16 объектов. Общий процент исполнения работ по контракту — 46%.
Фактически завершен ремонт на ул. Ленинградская, Тимирязева, Окраинная, Раздольная, Параллельная, а также ремонт дороги от Комсомольского шоссе до Яхт-клуба "Дружба".
В рамках внутриквартального ремонта до конца текущего года планируется отремонтировать 36 объектов на сумму 93,5 млн рублей. Сейчас в работе находятся 10 объектов.
На 6 объектах ремонт завершен:
— пешеходный тротуар от ул. Фрунзе (в сторону дома № 43 по пр-ту Московский),
— въезды с ул. Автостроителей в районе магазина Новинка,
— проезжая часть и тротуар около дома по ул. Гая, 7 (проезд к поликлинике),
— тротуар периметровый по ул. Юбилейная (от ул. Свердлова до Юбил., 13 и от Юбил., 9 до ул. Дзержинского),
— въезд в 12 квартал с ул. Свердлова (через арку жилого дома Свердлова, 14 к ул. Ворошилова)
— 21 квартал.
Напомним, в 2017 году на ремонт магистральных и внутриквартальных дорог города выделено порядка 1,5 млрд рублей. Работы выполняет компания "Автодоринжиниринг".
Последние комментарии
Уж..... если ФКР занимается уже такими махинациями то что говорить об УК.А, что наверное и стоило ожидать,не хватает теперь еще такои структуры которая проверяла ФКР.
Во время надо ремонтировать!!!!У нас на центральной улице Кировского района проспекте Кирова237 к магазину с трудом по асфальту пойдешь-ямы -ямы -ямы!!!!
В Самаре такая же идёт вода.Да же фильтра не спасают.
Эти рынки позорят наш город! Настала другая эпоха, хочется видеть красоту вокруг . а не эти уродливые трущобы.Кроме того , в расположении трамвайных путей, не должно быть никаких строений, а там на кольце заборы стоят вплотную к рельсам, непонятно. как они их чистят зимой.. в снегопады? А те люди, которые там работают...разве у них монополия на этот участок территории. Хватит ! Время этих рынков закончилось!
«В четверг, 22 июня, глава Самары Олег Фурсов провел выездное совещание по ремонту объектов улично-дорожной сети». Глава Самары Олег Фурсов 20 июня 2017 провел выездное совещание по ремонту объектов" улично-дорожной сети". — загадка, когда же Фурсов выезжал на ул. Губанова. Но, не суть… Управляющий микрорайоном экстренно, 21 июня собрал жителей Губанова в количестве 11 (одиннадцати) ?? человек! в помещении на Аминева 1, и провел «опрос» жителей о судьбе ул. Губанова, имеется протокол собрания… В протоколе одно, в Социалке написали другое другое. Если опрос 11 жителей — это опрос всех жителей ул. Губанова, то я не знаю, за что председатель микрорайона получает зарплату.