В Тольятти отремонтировано 13 дорог

В Тольятти продолжается ремонт дорожно-уличной сети. 4 октября мэрия Автограда подвела промежуточные итоги процесса

Так, близятся к завершению работы по самому крупному муниципальному контракту на сумму 843 млн рублей. На данный момент ремонт выполнен на 86%.

Завершены работы на Фабричном проезде, на ул. Баныкина, Лесная, Карла Маркса, Комсомольская, Гидростроевская, Кунеевская. Высока степень готовности остальных магистралей — от 70 до 90%. Всего по данному контракту будут отремонтированы 16 дорог города общей площадью 434 тыс. кв. м.

По второму контракту на сумму 210 млн руб. запланированы работы на 19 дорогах общей площадью более 194 тыс. кв. м. В настоящий момент в ремонте находятся 16 объектов. Общий процент исполнения работ по контракту — 46%.

Фактически завершен ремонт на ул. Ленинградская, Тимирязева, Окраинная, Раздольная, Параллельная, а также ремонт дороги от Комсомольского шоссе до Яхт-клуба "Дружба".

В рамках внутриквартального ремонта до конца текущего года планируется отремонтировать 36 объектов на сумму 93,5 млн рублей. Сейчас в работе находятся 10 объектов.

На 6 объектах ремонт завершен:

— пешеходный тротуар от ул. Фрунзе (в сторону дома № 43 по пр-ту Московский),

— въезды с ул. Автостроителей в районе магазина Новинка,

— проезжая часть и тротуар около дома по ул. Гая, 7 (проезд к поликлинике),

— тротуар периметровый по ул. Юбилейная (от ул. Свердлова до Юбил., 13 и от Юбил., 9 до ул. Дзержинского),

— въезд в 12 квартал с ул. Свердлова (через арку жилого дома Свердлова, 14 к ул. Ворошилова)

— 21 квартал.

Напомним, в 2017 году на ремонт магистральных и внутриквартальных дорог города выделено порядка 1,5 млрд рублей. Работы выполняет компания "Автодоринжиниринг".