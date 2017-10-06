В Похвистнево проходит месячник по очистке и благоустройству города

С 1 по 31 октября в Похвистнево объявлен ставший уже традиционным месячник по санитарной очистке и благоустройству городских улиц, дворов, парков, сообщает пресс-служба администрации города.
За короткий период предстоит собрать и вывезти большое количество листвы, мусора, бытовых и строительных отходов, обрезанных ветвей деревьев.
Необходимо сделать генеральную уборку дворов, улиц, парков, территорий предприятий, организаций и учреждений, произвести ремонтные работы малых архитектурных форм, детских площадок, если позволит погода, побелить бордюры.
Огромную помощь в месячнике по благоустройству оказывает население. Горожане заинтересованы в чистоте и красоте своих придомовых участков.
С 21 октября в течение 10 дней на полигоне будет осуществляться бесплатный прием ТБО от жителей и бюджетных учреждений городского округа. В том случае, если бюджетная организация не располагает транспортом, то при наличии заявки о потребности в автотранспорте и средствах для утилизации мусора, справится с проблемой поможет МБУ "Трансстройсервис".
Общегородской субботник назначен на 28 октября.
Последние комментарии
Уж..... если ФКР занимается уже такими махинациями то что говорить об УК.А, что наверное и стоило ожидать,не хватает теперь еще такои структуры которая проверяла ФКР.
Во время надо ремонтировать!!!!У нас на центральной улице Кировского района проспекте Кирова237 к магазину с трудом по асфальту пойдешь-ямы -ямы -ямы!!!!
В Самаре такая же идёт вода.Да же фильтра не спасают.
Эти рынки позорят наш город! Настала другая эпоха, хочется видеть красоту вокруг . а не эти уродливые трущобы.Кроме того , в расположении трамвайных путей, не должно быть никаких строений, а там на кольце заборы стоят вплотную к рельсам, непонятно. как они их чистят зимой.. в снегопады? А те люди, которые там работают...разве у них монополия на этот участок территории. Хватит ! Время этих рынков закончилось!
«В четверг, 22 июня, глава Самары Олег Фурсов провел выездное совещание по ремонту объектов улично-дорожной сети». Глава Самары Олег Фурсов 20 июня 2017 провел выездное совещание по ремонту объектов" улично-дорожной сети". — загадка, когда же Фурсов выезжал на ул. Губанова. Но, не суть… Управляющий микрорайоном экстренно, 21 июня собрал жителей Губанова в количестве 11 (одиннадцати) ?? человек! в помещении на Аминева 1, и провел «опрос» жителей о судьбе ул. Губанова, имеется протокол собрания… В протоколе одно, в Социалке написали другое другое. Если опрос 11 жителей — это опрос всех жителей ул. Губанова, то я не знаю, за что председатель микрорайона получает зарплату.