В Похвистнево проходит месячник по очистке и благоустройству города

С 1 по 31 октября в Похвистнево объявлен ставший уже традиционным месячник по санитарной очистке и благоустройству городских улиц, дворов, парков, сообщает пресс-служба администрации города.

За короткий период предстоит собрать и вывезти большое количество листвы, мусора, бытовых и строительных отходов, обрезанных ветвей деревьев.

Необходимо сделать генеральную уборку дворов, улиц, парков, территорий предприятий, организаций и учреждений, произвести ремонтные работы малых архитектурных форм, детских площадок, если позволит погода, побелить бордюры.

Огромную помощь в месячнике по благоустройству оказывает население. Горожане заинтересованы в чистоте и красоте своих придомовых участков.

С 21 октября в течение 10 дней на полигоне будет осуществляться бесплатный прием ТБО от жителей и бюджетных учреждений городского округа. В том случае, если бюджетная организация не располагает транспортом, то при наличии заявки о потребности в автотранспорте и средствах для утилизации мусора, справится с проблемой поможет МБУ "Трансстройсервис".

Общегородской субботник назначен на 28 октября.





