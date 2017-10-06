Транспортные полицейские Сызрани изъяли у молодого пассажира электрички крупную партию спайса

Следственное отделение Сызранского ЛО МВД России на транспорте в отношении 18-летнего жителя Октябрьска возбудило уголовное дело о незаконном обороте наркотиков по ч. 2 ст. 228 УК РФ, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе отдела.
Как пояснили в транспортной полиции, юношу задержали в электричке Сызрань — Инза. У него обнаружили и изъяли три пакетика с неизвестным веществом. Исследование установило, что это 2,08 г спайса, что является крупным размером.
За преступление, попадающее под санкцию ч. 2 ст. 228 УК РФ предусмотрено наказание вплоть до 10 лет со штрафом до 500 тыс. рублей.
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За последние 2 месяца это даже не второй случай кражи лошадей
это ты про ребенка так говоришь? а ты хотел что бы за этих котят их расстреляли ? слов нет про таких как ты , че в детстве обидели сверстники. ходил не кому не видимый без своего мнения . а теперь вот получите все по полной.
а если вы не чьи-то дети, то вам могут пригрозить судом за клевету и физической расправой, ничего не сможете доказать. известный пластик, мне обьяснили в темном углу без свидетелей на консультации, что я никто. я жалею, что в суд не подала сразу, а пыталсь поговорить. результат смотри выше. надо заранее делать аудио записи и видео всех встреч в деталях. не полагайтесь не репутацию, их интересуют только деньги. если надо они пойдут на все, чтобы не лишиться своей золотой жилы
Ну прям герои!!! А как смотреть как при них человека убивают так язык в ж..опу от страха.
Давно пора Сажать. Догадайтесь ОТКУДА ОБМАНУТЫЕ ДОЛЬЩИКИ И КВАРТИРЫ ОТПИСАНЫ В ПРОБЛЕМНЫХ ОБЪЕКТАХ НА АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ В РАМКАХ УГОЛОВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ. ЗЕМЛЮ ОТПИСЫВАЛИ ГЕКТАРАМИ И КОМИССИИ ВСЕ НАРИСОВАННЫЕ ВСЕ ПОВЯЗАНЫ МЕЖДУ СОБОЙ ВО ВСЕХ ОРГАНАХ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ В РЕГИОНЕ. Только потом Фурсов Олег комедию представляет жителям: "Кто землю бесхозную найдет- СОБЩАЙТЕ" СМЕШНО.