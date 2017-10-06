Транспортные полицейские Сызрани изъяли у молодого пассажира электрички крупную партию спайса

Следственное отделение Сызранского ЛО МВД России на транспорте в отношении 18-летнего жителя Октябрьска возбудило уголовное дело о незаконном обороте наркотиков по ч. 2 ст. 228 УК РФ, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе отдела.

Как пояснили в транспортной полиции, юношу задержали в электричке Сызрань — Инза. У него обнаружили и изъяли три пакетика с неизвестным веществом. Исследование установило, что это 2,08 г спайса, что является крупным размером.

За преступление, попадающее под санкцию ч. 2 ст. 228 УК РФ предусмотрено наказание вплоть до 10 лет со штрафом до 500 тыс. рублей.