Роснефть намерена инвестировать $30 млрд в три нефтехимкластера, включая Самару

Стратегия нефтехимии ПАО НК "Роснефть" направлена на развитие трех кластеров: Поволжского (включая Самарскую область и Уфу), Восточно-Сибирского и Восточной НХК.

Вместе с партнерами компания планирует вложить в них 30 млрд долларов.

Об этом 4 октября в ходе панельной дискуссии "Мировые нефтегазохимические рынки: возможности для России", состоявшейся на форуме "Российская энергетическая неделя", рассказал директор департамента нефтегазохимии в ранге вице-президента ПАО "НК "Роснефть" Игорь Соглаев.



По его словам, в первую очередь речь идет о создании Поволжского кластера.

"Рассматривается возможность создания полимерного комплекса в кластере общей мощностью порядка 2,5 млн тонн по этилену с основным пиролизом на СУГах (планируется строительство на площадке Новокуйбышевска) — это около 2 млн т по этилену, а также формирование комплекса инженерных и высокотехнологических пластиков ароматического ряда", — пояснил директор департамента нефтегазохимии.

Игорь Соглаев рассказал, что развитие получит Уфимская площадка, здесь учитывается потенциал роста Уфаоргсинтез. Решаются две задачи: переработка сырья и интеграция с НПЗ самарской, уфимской группы и Европейской части России в целом; переработка СУГов (сжиженных углеводородных газов) и легкого сырья, которое будут получать в Западной Сибири, Самарской и других областях.

"Необходимость развития данного комплекса обусловлена наличием сырья, с одной стороны, с другой — наличием определенных ниш — среднетоннажной химии, малотоннажной и крупнотоннажной, — отметил Соглаев. — Близость к европейским рынкам данных производств позволит нам успешно конкурировать и на европейских рынках, особенно в Восточной Европе".

В Европейской части России объемы производства нафты планируется увеличить с 1,6 млн т в 2017 г. до 2,4 млн т к 2025 г. в год, по СУГ — с 1,4 млн т до 2,5 млн т, по этану достигнуть 500 тыс. тонн.

Эксперты, принимавшие участие в панельной сессии, неоднократно акцентировали внимание на том, что спрос на продукцию нефтехимии растет быстрее, чем экономика. Так продолжается уже много лет за счет активного использования пластиков и вытеснения ими других видов материалов. Со временем темп роста снижается, но в среднесрочной перспективе спрос будет по-прежнему опережать темп роста ВВП, уверены эксперты. И это открывает для российских производителей большие возможности по созданию новых инвестиционных проектов.

Игорь Соглаев подчеркнул, что новый стратегический приоритет Роснефти — развитие нефтегазохимического бизнеса.

"Свободный ресурс сырья для нефтехимии, который мы видим на горизонте до 2025 года, у нас появится не менее 20 млн тонн, из которого 9 млн — газовое сырье, легкое сырье, этан и СУГи. Отчасти мы собираемся перерабатывать и твердый газ. Большая часть баланса — нафта и дистиллят. Сырье более тяжелое, но очень важное для нефтехимии", — отметил он.

Прибавка в балансе нефтехимического сырья за счет газа связана с вводом в строй новых месторождений, интенсификации добычи на существующих и углубленной переработки природного газа. Значительный ресурс дополнительного производства природного газа — свыше 30 млрд куб. м — со временем появится на балансе компании, который необходимо размещать.

"Мы смотрим на химическую переработку газа как на одно из наиболее перспективных направлений с точки зрения оптимального и выгодного применения ресурсов", — отметил Соглаев.

Игорь Соглаев среди проблем развития новых проектов обозначил инфраструктурные ограничения, для снятия которых приходится думать о строительстве новых портовых мощностей, морских терминалов, о расширении железнодорожных переходов. Ограничен доступ к рынку долгосрочного финансирования. В рамках налогового маневра определенные преференции для направления сырья на переработку нефтехимии по нафте созданы, существует система пошлин на СУГи и нафту, которые дают преимущества.

По его мнению, необходимо сохранение механизма поддержки новых нефтехимпроизводств за счет экспортных пошлин и возврата акциза. В условиях с высокой стоимостью строительства особое внимание нужно уделить крупным проектам, стоимостью более 30 млрд рублей. Сохранение определенного налогового режима для них на 15-20 лет помогло бы их воплощению в жизнь, уверен эксперт.

Среди предложений по мерам поддержки для отрасли были обозначены финансирование инфраструктуры для новых граунфилд- и браунфилд-проектов с пониженной ставкой, дальнейшее развитие практики специнвестконтрактов. Еще одна мера — разработка и внедрение программ развития отраслей последующих переделов (автомобилестроение, строительство, ЖКХ, трубопроводный транспорт, медицина, упаковка, текстильная промышленность). Игорь Соглаев подчеркнул, что в сложившихся геополитических условиях логичнее всего реализовывать совместные проекты в партнерстве с другими компаниями и странами.