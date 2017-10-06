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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

Делегация корпорации Chevron посетила производственные объекты АО "Транснефть-Приволга"

САМАРА. 6 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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4-5 октября 2017 года представители американской корпорации Chevron посетили с рабочим визитом АО "Транснефть-Приволга" в рамках реализации программы сотрудничества между ПАО "Транснефть" и Chevron.

В состав делегации вошли представители Управления рисками на трубопроводах корпорации Chevron Марк Рэнд, Джал Сента и Дэвид Хеппенстолл, советник по обеспечению целостности трубопроводов Сатиш Кулкарни, менеджер по коммерческим вопросам Николай Авдулов и старший геолог Андрей Овсянников.

На рабочем совещании генеральный директор Андрей Сюмак познакомил американских специалистов с деятельностью предприятия, рассказал о реализации инвестиционных проектов, программах обеспечения промышленной и экологической безопасности и энергосбережения. Представители Chevron побывали в диспетчерском центре, откуда осуществляется управление транспортировкой нефти по магистральным трубопроводам АО "Транснефть-Приволга".

Во время рабочего визита американские специалисты посетили линейную производственно-диспетчерскую станцию (ЛПДС) "Кротовка" Бугурусланского районного нефтепроводного управления (РНУ). Главный инженер Бугурусланского РНУ Дмитрий Пискарев рассказал гостям об особенностях эксплуатации и обслуживания основного оборудования станции. Делегация побывала в резервуарном парке, в насосной внутрипарковой перекачки, осмотрела узел компаудирования и станцию очистки производственных и дождевых сточных вод. В ходе обзорной экскурсии по объекту на примере строительства резервуара объемом 10000 куб м №7 делегации была представлена информация об этапности и особенностях современного строительства резервуаров.

Представители Chevron также побывали на нефтеналивной эстакаде ЛПДС "Кротовка" и осмотрели струйно-абсорбционную установку рекуперации паров нефти (САУРПН). Особое внимание при посещении объектов ЛПДС "Кротовка" было уделено новому оборудованию, произведенному в рамках программы импортозамещения.

Подводя итоги своего визита на объекты АО "Транснефть-Приволга", представители Chevron отметили высокий уровень технической оснащенности и подготовки персонала ЛПДС "Кротовка" Бугурусланского РНУ.

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