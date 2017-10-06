В Сызрани сотрудница Сбербанка присваивала деньги пожилых клиентов

В Сызрани к трем годам и пяти месяцам колонии общего режима приговорили К., признанную виновной в четырех эпизодах банковского мошенничества, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Как было установлено, К., занимавшая должность старшего менеджера по обслуживанию допофисов Автозаводского отделения Поволжского банка ПАО Сбербанк России, расположенных в Сызрани, имела доступ к программе и базе данных клиентов. Женщина обманывала пожилых вкладчиков и злоупотребляла их доверием, когда пенсионеры обращались за консультацией или чтобы снять деньги. Она производила без их согласия дополнительные расходные операции и в результате закрывала счета клиентов, снимая с них и забирая себе наличные. Таким образом К. заполучила деньги четырех пенсионеров — более 46 тыс. рублей.

Приговор в законную силу не вступил.