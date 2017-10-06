В Сызрани сотрудница Сбербанка присваивала деньги пожилых клиентов

В Сызрани к трем годам и пяти месяцам колонии общего режима приговорили К., признанную виновной в четырех эпизодах банковского мошенничества, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
Как было установлено, К., занимавшая должность старшего менеджера по обслуживанию допофисов Автозаводского отделения Поволжского банка ПАО Сбербанк России, расположенных в Сызрани, имела доступ к программе и базе данных клиентов. Женщина обманывала пожилых вкладчиков и злоупотребляла их доверием, когда пенсионеры обращались за консультацией или чтобы снять деньги. Она производила без их согласия дополнительные расходные операции и в результате закрывала счета клиентов, снимая с них и забирая себе наличные. Таким образом К. заполучила деньги четырех пенсионеров — более 46 тыс. рублей.
Приговор в законную силу не вступил.
Последние комментарии
Такие новокуйбышевские судьи, которые оскорбляют граждан, фальсифицируют документы, искажают материалы дела, постоянно врут, выносят заведомо неправосудные судебные акты (Алексей Сорокин) не вправе не только кого-то судить, но и заходить на порог здания суда.
Присоединяюсь к просьбе! Да будет так!
нормально..хорошо что хоть нашли их
Давно пора этого криминального адвоката привлечь к ответственности
Интересно: украл ТРИ ТЫСЯЧИ МИЛЛИОНОВ, а штраф - 800 тысяч. Это как?! Значит, 2.200 миллионов и 200 тысяч рублей он уже СЕГОДНЯ может считать ОТМЫТЫМИ и ЛЕГАЛИЗОВАННЫМИ и законно(!!!) своими(!!!). Ведь второй раз по тому же делу этого упыря никто судить не будет. Остаётся только узнать, когда амнистия? В этом месяце или всё-таки в этом году?