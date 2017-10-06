Самарец жестоко убил жену брата из-за пьяной ссоры

В Самаре суд рассмотрел уголовное дело мужчины, которого обвиняли в убийстве, а также краже с причинением значительного ущерба и незаконным проникновением в жилище. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.
2 апреля 2017 г. мужчина выпивал с братом и его женой. На почве внезапно возникшей неприязни к супруге брата он нанес ей не менее 23 ножевых ранений. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте.
А 22 февраля 2017 г. он взломал дверной замок и проник в квартиру брата, откуда украл имущество на 25 тыс. рублей.
В итоге суд назначил самарцу 10 с половиной лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.
Последние комментарии
Такие новокуйбышевские судьи, которые оскорбляют граждан, фальсифицируют документы, искажают материалы дела, постоянно врут, выносят заведомо неправосудные судебные акты (Алексей Сорокин) не вправе не только кого-то судить, но и заходить на порог здания суда.
Присоединяюсь к просьбе! Да будет так!
нормально..хорошо что хоть нашли их
Давно пора этого криминального адвоката привлечь к ответственности
Интересно: украл ТРИ ТЫСЯЧИ МИЛЛИОНОВ, а штраф - 800 тысяч. Это как?! Значит, 2.200 миллионов и 200 тысяч рублей он уже СЕГОДНЯ может считать ОТМЫТЫМИ и ЛЕГАЛИЗОВАННЫМИ и законно(!!!) своими(!!!). Ведь второй раз по тому же делу этого упыря никто судить не будет. Остаётся только узнать, когда амнистия? В этом месяце или всё-таки в этом году?