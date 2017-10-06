Самарец жестоко убил жену брата из-за пьяной ссоры

В Самаре суд рассмотрел уголовное дело мужчины, которого обвиняли в убийстве, а также краже с причинением значительного ущерба и незаконным проникновением в жилище. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

2 апреля 2017 г. мужчина выпивал с братом и его женой. На почве внезапно возникшей неприязни к супруге брата он нанес ей не менее 23 ножевых ранений. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте.

А 22 февраля 2017 г. он взломал дверной замок и проник в квартиру брата, откуда украл имущество на 25 тыс. рублей.

В итоге суд назначил самарцу 10 с половиной лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.