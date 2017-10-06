По факту смерти двух человек при чистке резервуара в Камышлинском районе возбуждено уголовное дело

По факту смерти двух мужчин, задохнувшихся во время чистки емкости для сбора нефтяных отходов в Камышлинском районе, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СК России по Самарской области.
Напомним, 4 сентября на территории УПН ООО "Байтекс" два человека чистили дренажную емкость для сброса стоков ливневки и получили острое отравление продуктами переработки нефти с фракциями бензина и этиловым спиртом. Они погибли на месте.
По версии следствия, инцидент произошел из-за нарушения правил охраны труда, допущенного должностными лицами ООО "ЭкоПромСервис", сотрудники которого проводили работы.
В связи с этим Шенталинский межрайонный следственный отдел регионального СУ СК РФ возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух человек".
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За последние 2 месяца это даже не второй случай кражи лошадей
это ты про ребенка так говоришь? а ты хотел что бы за этих котят их расстреляли ? слов нет про таких как ты , че в детстве обидели сверстники. ходил не кому не видимый без своего мнения . а теперь вот получите все по полной.
а если вы не чьи-то дети, то вам могут пригрозить судом за клевету и физической расправой, ничего не сможете доказать. известный пластик, мне обьяснили в темном углу без свидетелей на консультации, что я никто. я жалею, что в суд не подала сразу, а пыталсь поговорить. результат смотри выше. надо заранее делать аудио записи и видео всех встреч в деталях. не полагайтесь не репутацию, их интересуют только деньги. если надо они пойдут на все, чтобы не лишиться своей золотой жилы
Ну прям герои!!! А как смотреть как при них человека убивают так язык в ж..опу от страха.
Давно пора Сажать. Догадайтесь ОТКУДА ОБМАНУТЫЕ ДОЛЬЩИКИ И КВАРТИРЫ ОТПИСАНЫ В ПРОБЛЕМНЫХ ОБЪЕКТАХ НА АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ В РАМКАХ УГОЛОВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ. ЗЕМЛЮ ОТПИСЫВАЛИ ГЕКТАРАМИ И КОМИССИИ ВСЕ НАРИСОВАННЫЕ ВСЕ ПОВЯЗАНЫ МЕЖДУ СОБОЙ ВО ВСЕХ ОРГАНАХ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ В РЕГИОНЕ. Только потом Фурсов Олег комедию представляет жителям: "Кто землю бесхозную найдет- СОБЩАЙТЕ" СМЕШНО.