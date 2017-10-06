По факту смерти двух человек при чистке резервуара в Камышлинском районе возбуждено уголовное дело

По факту смерти двух мужчин, задохнувшихся во время чистки емкости для сбора нефтяных отходов в Камышлинском районе, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СК России по Самарской области.

Напомним, 4 сентября на территории УПН ООО "Байтекс" два человека чистили дренажную емкость для сброса стоков ливневки и получили острое отравление продуктами переработки нефти с фракциями бензина и этиловым спиртом. Они погибли на месте.

По версии следствия, инцидент произошел из-за нарушения правил охраны труда, допущенного должностными лицами ООО "ЭкоПромСервис", сотрудники которого проводили работы.

В связи с этим Шенталинский межрайонный следственный отдел регионального СУ СК РФ возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух человек".