"Крылья Советов" прибыли в Воронеж на матч с "Факелом"

В пятницу, 6 октября, футболисты "Крыльев Советов" отправились в аэропорт "Курумоч". Чартерным рейсом самарцы вылетели в Воронеж, где 7 октября проведут матч 17-го тура Первенства России среди клубов Футбольной Национальной Лиги.

Перелет занял у самарцев два с половиной часа. Воронеж встретил "Крылья" небольшим дождем и плюсовой температурой 15 градусов.

Из аэропорта "Крылья" отправились на "Центральный стадион профсоюзов", где провели предматчевую тренировку. Из-за выступления в составе молодежной сборной России в Воронеж не полетел Олег Ланин. Также в Самаре остался Дмитрий Ятченко, который продолжает восстанавливаться после травмы.



Матч "Факел" – "Крылья Советов" состоится завтра, 7 октября и начнется в 19:00 по самарскому времени. Встреча будет показана в прямом эфире на портале Футбольной Национальной Лиги. Также за ходом поединка можно будет следить по радиотрансляции на "Радио-Самара-Максимум" (104.3 FM). Комментатор – Андрей Миронов, сообщает официальный сайт клуба.