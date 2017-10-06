По факту обрушения штукатурки в самарской школе не будут возбуждать уголовное дело

Следователи отказали в возбуждении уголовного дела по факту обрушения штукатурки в самарской школе № 46, сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ.
Напомним, 5 сентября 2017 г. в одном из кабинетов начальных классов школы на первом этаже растрескалась и обвалилась штукатурка.
В связи с этим Советский межрайонный следственный отдел Самары областного СУ СК вел доследственную проверку. Во время нее было установлено, что обрушение произошло во время ремонта.
В возбуждении уголовного дела отказано в связи с отсутствием в чьих-либо действиях состава преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ "Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности".
Последние комментарии
Вранье то,что дети были на другом уроке. Они еще выходили из класса, как обрушилась штукатурка. Многие дети все видели!!!!!!!!!!!!
Слава богу и спасибо врачам,что осталась жива...
Поражаюсь над таким враньём.про одежду не было её на берегу.(Причина смерти мужчины и обстоятельства случившегося устанавливаются.)ни чего подобного.
Это они могут. Меня они с переломом локтя со смещением и полностью нерабочей висячей рукой послали своим ходом в Семашко.
Бил ужасно ми там купалис когда спатели пришли и начили искат