По факту обрушения штукатурки в самарской школе не будут возбуждать уголовное дело

Следователи отказали в возбуждении уголовного дела по факту обрушения штукатурки в самарской школе № 46, сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ.

Напомним, 5 сентября 2017 г. в одном из кабинетов начальных классов школы на первом этаже растрескалась и обвалилась штукатурка.

В связи с этим Советский межрайонный следственный отдел Самары областного СУ СК вел доследственную проверку. Во время нее было установлено, что обрушение произошло во время ремонта.

В возбуждении уголовного дела отказано в связи с отсутствием в чьих-либо действиях состава преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ "Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности".