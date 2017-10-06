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Муниципалитеты Власть и политика

Полиция предупредила о недопустимости участия в несогласованном мероприятии 7 октября на пл Кирова

САМАРА. 6 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ГУ МВД России по Самарской области напоминает, что за участие в несогласованном публичном мероприятии граждане могут быть задержаны и привлечены к административной ответственности.

Напомним, что ранее горадминистрация объявила о том, что митинг 7 октября на пл Кирова несогласован.

Участие в несогласованном публичном мероприятии расцениваются как нарушение Федерального закона "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях" от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ и предусматривают административную ответственность в соответствии со статьей 20.2 КоАП РФ "Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования".

Также административная ответственность наступает за противодействие сотрудникам органов внутренних дел, за неповиновение законным действиям сотрудников ОВД во время исполнения ими служебных обязанностей при охране общественного порядка во время публичных мероприятий. Ответственность за совершение подобных правонарушений регламентируются статьей 19.3 КоАП РФ "Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции". Таким правонарушителям может грозить наказание в виде административного ареста и штрафа.

Гражданам следует помнить, что во избежание подобных ситуаций необходимо соблюдать законность и правопорядок, не поддаваться на провокации и призывы к правонарушениям, к участию в незаконных мероприятиях. В отношении правонарушителей сотрудники правоохранительных органов могут применить физическую силу и специальные средства в соответствии со статьей 18 Федерального закона "О полиции" от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ. ГУ МВД России по Самарской области призывает граждан соблюдать законность и правопорядок в целях своей безопасности и безопасности окружающих, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.



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