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Хоккей Спорт

ХК ЦСК ВВС проиграл "Бурану" - 4:5

САМАРА. 6 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 6 октября, в очередном матче ВХЛ самарский ЦСК ВВС принимал на своем льду воронежский "Буран".

Счет в первом периоде открыли гости, но "летчики" быстро сравнялись, благодаря точному броску Дмитрия Дрожжина - 1:1. До конца отрезка "Буран" снова вышел вперед, в начале второго периода Тимур Таратунин вновь установил равенство на табло - 2:2.

После этого "Буран" ушел в отрыв на три шайбы - 5:2. В концовке игры "летчики" смогли забросить еще одну шайбу - 5:3, отличился Михаил Патрикеев. За шесть секунд до конца встречи Ярослав Сенников сделал разрыв минимальным, но от поражения ЦСК ВВС не ушли - 4:5, сообщает официальный сайт лиги.

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