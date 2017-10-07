В Тольятти врачи "скорой" спасали подростка, провалившегося в подвал в строящемся здании

В пятницу, 6 октября, около пяти часов вечера, по предварительным данным в подвал недостроенного дома на ул. 40-летия Победы в Автозаводском районе с высоты 5-7 метров упал подросток в возрасте около 13 лет, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.
Предположительно среди прочих повреждений он получил рваную рану голени, ушибы и у него имелось подозрение на сотрясение головного мозга.
На место происшествия была вызвана "скорая". Чтобы извлечь юношу из подвала понадобилась помощь спасателей. Потом подростка передали врачам тольяттинской службы "03", которые оказали ему помощь на месте и увезли в лечебное учреждение.
Последние комментарии
Вранье то,что дети были на другом уроке. Они еще выходили из класса, как обрушилась штукатурка. Многие дети все видели!!!!!!!!!!!!
Слава богу и спасибо врачам,что осталась жива...
Поражаюсь над таким враньём.про одежду не было её на берегу.(Причина смерти мужчины и обстоятельства случившегося устанавливаются.)ни чего подобного.
Это они могут. Меня они с переломом локтя со смещением и полностью нерабочей висячей рукой послали своим ходом в Семашко.
Бил ужасно ми там купалис когда спатели пришли и начили искат