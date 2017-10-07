В Тольятти врачи "скорой" спасали подростка, провалившегося в подвал в строящемся здании

В пятницу, 6 октября, около пяти часов вечера, по предварительным данным в подвал недостроенного дома на ул. 40-летия Победы в Автозаводском районе с высоты 5-7 метров упал подросток в возрасте около 13 лет, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

Предположительно среди прочих повреждений он получил рваную рану голени, ушибы и у него имелось подозрение на сотрясение головного мозга. На место происшествия была вызвана "скорая". Чтобы извлечь юношу из подвала понадобилась помощь спасателей. Потом подростка передали врачам тольяттинской службы "03", которые оказали ему помощь на месте и увезли в лечебное учреждение.