Спасатели эвакуировали людей с волжского острова Середыш

В пятницу, 6 октября, около острова Середыш на реке Волга в результате сильных порывов ветра и высокой волны надувная лодка с четырьмя людьми на борту получила повреждение корпуса, сообщают в ПСС по Самарской области.
Людям с лодки удалось высадиться на береговую кромку острова. Но вернуться самостоятельно домой они не могли и обратились за помощью к спасателям.
В 14:10 для эвакуации пострадавших от спасательной станции г. Октябрьск к месту происшествия был направлен катер. В 15:55 все пострадавшие были доставлены на спасательную станцию.
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Вранье то,что дети были на другом уроке. Они еще выходили из класса, как обрушилась штукатурка. Многие дети все видели!!!!!!!!!!!!
Слава богу и спасибо врачам,что осталась жива...
Поражаюсь над таким враньём.про одежду не было её на берегу.(Причина смерти мужчины и обстоятельства случившегося устанавливаются.)ни чего подобного.
Это они могут. Меня они с переломом локтя со смещением и полностью нерабочей висячей рукой послали своим ходом в Семашко.
Бил ужасно ми там купалис когда спатели пришли и начили искат