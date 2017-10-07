Спасатели эвакуировали людей с волжского острова Середыш

В пятницу, 6 октября, около острова Середыш на реке Волга в результате сильных порывов ветра и высокой волны надувная лодка с четырьмя людьми на борту получила повреждение корпуса, сообщают в ПСС по Самарской области.

Людям с лодки удалось высадиться на береговую кромку острова. Но вернуться самостоятельно домой они не могли и обратились за помощью к спасателям.

В 14:10 для эвакуации пострадавших от спасательной станции г. Октябрьск к месту происшествия был направлен катер. В 15:55 все пострадавшие были доставлены на спасательную станцию.