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Преступления Происшествия

Самарец в ходе конфликта ранил ножом двух оппонентов

САМАРА. 7 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В отдел полиции № 8 Управления МВД России по г. Самаре поступило сообщение о доставлении в медицинское учреждение двух местных жителей 1965 и 1983 годов рождения с ножевыми ранениями, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Согласно установленной сотрудниками полиции информации, оба мужчины получили телесные повреждения возле дома, расположенного на Красноглинском шоссе. Работая на месте происшествия, следственно-оперативная группа обнаружила предполагаемое орудие преступления — нож. Кроме того, были изъяты и другие необходимые для следствия материалы.

Из собранных полицейскими сведений следовало, что в вечернее время между тремя мужчинами произошел конфликт, в результате которого двое участников получили удары ножом. При проверке данная версия подтвердилась. Предполагаемый злоумышленник — оппонент пострадавших, вскоре был задержан.

К настоящему времени установлено, что 53-летний подозреваемый проживает в Самаре, работает на одном из городских предприятий и ранее к уголовной ответственности не привлекался.

По признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", возбуждено уголовное дело.

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