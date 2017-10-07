Самарец в ходе конфликта ранил ножом двух оппонентов

В отдел полиции № 8 Управления МВД России по г. Самаре поступило сообщение о доставлении в медицинское учреждение двух местных жителей 1965 и 1983 годов рождения с ножевыми ранениями, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Согласно установленной сотрудниками полиции информации, оба мужчины получили телесные повреждения возле дома, расположенного на Красноглинском шоссе. Работая на месте происшествия, следственно-оперативная группа обнаружила предполагаемое орудие преступления — нож. Кроме того, были изъяты и другие необходимые для следствия материалы.
Из собранных полицейскими сведений следовало, что в вечернее время между тремя мужчинами произошел конфликт, в результате которого двое участников получили удары ножом. При проверке данная версия подтвердилась. Предполагаемый злоумышленник — оппонент пострадавших, вскоре был задержан.
К настоящему времени установлено, что 53-летний подозреваемый проживает в Самаре, работает на одном из городских предприятий и ранее к уголовной ответственности не привлекался.
По признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", возбуждено уголовное дело.
Последние комментарии
За последние 2 месяца это даже не второй случай кражи лошадей
это ты про ребенка так говоришь? а ты хотел что бы за этих котят их расстреляли ? слов нет про таких как ты , че в детстве обидели сверстники. ходил не кому не видимый без своего мнения . а теперь вот получите все по полной.
а если вы не чьи-то дети, то вам могут пригрозить судом за клевету и физической расправой, ничего не сможете доказать. известный пластик, мне обьяснили в темном углу без свидетелей на консультации, что я никто. я жалею, что в суд не подала сразу, а пыталсь поговорить. результат смотри выше. надо заранее делать аудио записи и видео всех встреч в деталях. не полагайтесь не репутацию, их интересуют только деньги. если надо они пойдут на все, чтобы не лишиться своей золотой жилы
Ну прям герои!!! А как смотреть как при них человека убивают так язык в ж..опу от страха.
Давно пора Сажать. Догадайтесь ОТКУДА ОБМАНУТЫЕ ДОЛЬЩИКИ И КВАРТИРЫ ОТПИСАНЫ В ПРОБЛЕМНЫХ ОБЪЕКТАХ НА АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ В РАМКАХ УГОЛОВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ. ЗЕМЛЮ ОТПИСЫВАЛИ ГЕКТАРАМИ И КОМИССИИ ВСЕ НАРИСОВАННЫЕ ВСЕ ПОВЯЗАНЫ МЕЖДУ СОБОЙ ВО ВСЕХ ОРГАНАХ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ В РЕГИОНЕ. Только потом Фурсов Олег комедию представляет жителям: "Кто землю бесхозную найдет- СОБЩАЙТЕ" СМЕШНО.