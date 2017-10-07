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Завершаются последние работы по подключению к отоплению домов на улицах Алма-Атинской и Ново-вокзальной В Похвистнево проходит месячник по очистке и благоустройству города В Тольятти отремонтировано 13 дорог Обманутые дольщики Тольятти обратились к Сергею Анташеву До конца года в парке Металлургов отремонтируют свет, очистят дно пруда и оснастят фонтан подсветкой

ЖКХ и благоустройство Общество

Завершаются последние работы по подключению к отоплению домов на улицах Алма-Атинской и Ново-вокзальной

САМАРА. 7 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 7 октября, завершаются последние работы по подключению к отоплению домов на улицах Алма-Атинской и Ново-вокзальной, сообщает пресс-служба мэрии Самары. В настоящее время ведется заполнение системы теплоносителем и в ближайшее время в квартиры самарцев начнет поступать тепло. В связи с завершением плановых работ дома в Промышленном и Кировском районах тепло подавалось с пониженным давлением и температурой, из-за чего помещения прогревались недостаточно.

Напомним, в этом году компанией "Т Плюс" было переложено рекордное количество тепловых сетей — более 23 км вместо запланированных 14. Это в три раза больше, чем в 2016 году.

Официальный старт отопительного сезона в областной столице был назначен на 30 сентября. Но по инициативе главы города Олега Фурсова учреждения социальной сферы к отоплению начали подключать на четыре дня раньше. По состоянию на 7 октября, восьмой день с начала подачи тепла, отопление дали во все учреждения с круглосуточным пребыванием, в 95,6% жилых домов, 98,6% школ и 99,5% детских садов, хотя по нормативу на проведение всех работ выделяется две недели.

Необходимо подчеркнуть, что за подачу тепла непосредственно в дома отвечают управляющие компании. При этом администрация Самары и районные власти держат на постоянном контроле вопрос обеспечения теплом жилых домов и учреждений. С понедельника, 9 октября, в Самаре начинает работу "горячая линия", которая позволит оперативно решать точечные проблемы с подачей тепла в отдельные дома и квартиры горожан. Жители города могут обращаться по телефонам районных администраций и департамента городского хозяйства и экологии.

Все обращения, поступившие на "горячую линию", будут находиться на контроле специалистов профильных служб до полного их исполнения.

Необходимо отметить, что в текущем году прием обращений на "горячую линию" стартует раньше, чем в прошлом: уже через девять дней после официального старта отопительного сезона.

Гид потребителя

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