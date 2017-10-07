В субботу, 7 октября, завершаются последние работы по подключению к отоплению домов на улицах Алма-Атинской и Ново-вокзальной, сообщает пресс-служба мэрии Самары. В настоящее время ведется заполнение системы теплоносителем и в ближайшее время в квартиры самарцев начнет поступать тепло. В связи с завершением плановых работ дома в Промышленном и Кировском районах тепло подавалось с пониженным давлением и температурой, из-за чего помещения прогревались недостаточно.
Напомним, в этом году компанией "Т Плюс" было переложено рекордное количество тепловых сетей — более 23 км вместо запланированных 14. Это в три раза больше, чем в 2016 году.
Официальный старт отопительного сезона в областной столице был назначен на 30 сентября. Но по инициативе главы города Олега Фурсова учреждения социальной сферы к отоплению начали подключать на четыре дня раньше. По состоянию на 7 октября, восьмой день с начала подачи тепла, отопление дали во все учреждения с круглосуточным пребыванием, в 95,6% жилых домов, 98,6% школ и 99,5% детских садов, хотя по нормативу на проведение всех работ выделяется две недели.
Необходимо подчеркнуть, что за подачу тепла непосредственно в дома отвечают управляющие компании. При этом администрация Самары и районные власти держат на постоянном контроле вопрос обеспечения теплом жилых домов и учреждений. С понедельника, 9 октября, в Самаре начинает работу "горячая линия", которая позволит оперативно решать точечные проблемы с подачей тепла в отдельные дома и квартиры горожан. Жители города могут обращаться по телефонам районных администраций и департамента городского хозяйства и экологии.
Все обращения, поступившие на "горячую линию", будут находиться на контроле специалистов профильных служб до полного их исполнения.
Необходимо отметить, что в текущем году прием обращений на "горячую линию" стартует раньше, чем в прошлом: уже через девять дней после официального старта отопительного сезона.
Последние комментарии
Уж..... если ФКР занимается уже такими махинациями то что говорить об УК.А, что наверное и стоило ожидать,не хватает теперь еще такои структуры которая проверяла ФКР.
Во время надо ремонтировать!!!!У нас на центральной улице Кировского района проспекте Кирова237 к магазину с трудом по асфальту пойдешь-ямы -ямы -ямы!!!!
В Самаре такая же идёт вода.Да же фильтра не спасают.
Эти рынки позорят наш город! Настала другая эпоха, хочется видеть красоту вокруг . а не эти уродливые трущобы.Кроме того , в расположении трамвайных путей, не должно быть никаких строений, а там на кольце заборы стоят вплотную к рельсам, непонятно. как они их чистят зимой.. в снегопады? А те люди, которые там работают...разве у них монополия на этот участок территории. Хватит ! Время этих рынков закончилось!
«В четверг, 22 июня, глава Самары Олег Фурсов провел выездное совещание по ремонту объектов улично-дорожной сети». Глава Самары Олег Фурсов 20 июня 2017 провел выездное совещание по ремонту объектов" улично-дорожной сети". — загадка, когда же Фурсов выезжал на ул. Губанова. Но, не суть… Управляющий микрорайоном экстренно, 21 июня собрал жителей Губанова в количестве 11 (одиннадцати) ?? человек! в помещении на Аминева 1, и провел «опрос» жителей о судьбе ул. Губанова, имеется протокол собрания… В протоколе одно, в Социалке написали другое другое. Если опрос 11 жителей — это опрос всех жителей ул. Губанова, то я не знаю, за что председатель микрорайона получает зарплату.