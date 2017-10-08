Временно исполняющий обязанности губернатора Самарской области Дмитрий Азаров поздравил тружеников и ветеранов агропромышленного комплекса с профессиональным праздником.
"Развитие сельского хозяйства — одна из стратегических сфер экономики Самарской области. Масштабная государственная поддержка АПК как из федерального, так и из регионального бюджетов позволила значительно увеличить производство сельскохозяйственной продукции, повысить его эффективность. Благодаря этому область вошла в топ-20 ведущих аграрных регионов страны", — отметил врио главы региона.
Дмитрий Азаров заверил, что постоянное внимание к проблемам агропромышленного комплекса, поддержка социальной сферы села и впредь будут приоритетом в работе регионального правительства.
Хочу выразить слова искренней благодарности труженикам и ветеранам АПК за мастерство, опыт и трудолюбие, преданность делу, ответственность и самоотверженность в работе. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых трудовых достижений!", — заключил врио губернатора.
Последние комментарии
Ура! Поздравления Дмитрию Азарову и всей Самарской области!
Всему дерьму. ненавидящему Н.И.М.! Если-бы не Он, то в Самаре ничего-бы не было, а дорог совсем-бы, сейчас их делают и сделают, я не терплю начальство всегда. но то. что сейчас происходит в Самаре, это высший класс, пройдёт время и памятник Николаю Ивановичу поставите!
Была бы команда нормальная, может быть и хотелось бы посмотреть. А так... смотреть - только завидовать, что наши ж.поногие так играть не умеют (или не хотят). Наши управленцы могут сделать хитрый ход конём - выставить сборную инвалидов-колясочников. (Кстати, думаю, они сыграют не хуже нашей сборной). После того, как ФИФА возмутится, объявить её реакционной и профашистской организацией и после этого бойкотировать чемпионат. И неважно, что он будет проходить в России - у нас наберётся много "возмущённых граждан" в чёрных футболках, которые пойдут бить морды "неправильным" болельщикам.
Всех причастных с профессиональным праздником http://televizorus.com/index/rtr/0-31 Студентами-радистами с нетерпением ждали этот день! Назывался он "днем слонов"(?)! Целый день по корпусу РТФ раздавались крики: на навигации (локации, прм или прд устройств...) "слонов раздают"! Преподаватели-радисты ставили "автоматом" зачеты по лабораторным, курсовикам, проектам, а часто и зачет в целом! Много проблем можно было решить в этот светлый день! (если не конченный раздолбай) А двое сокурсников были полными тезками изобретателя Радио! Им в этот день прощалось все!
Живые Герои-наша слава! То немногое, что осталось от былого.