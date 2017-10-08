16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Дмитрий Азаров поздравил тружеников и ветеранов агропромышленного комплекса с профессиональным праздником Дмитрий Азаров поздравил коллектив ПАО "Кузнецов" с юбилеем предприятия Дмитрий Азаров и Александр Кирилин дали сигнал к отправке "Союза-2-1б" на космодром Восточный Дмитрий Азаров - учителям: "В ваших руках будущее нашей страны" Резервный фонд губернатора выделил средства для пансионата в Хворостянке

Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров поздравил тружеников и ветеранов агропромышленного комплекса с профессиональным праздником

САМАРА. 8 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 41
Версия для печати

Временно исполняющий обязанности губернатора Самарской области Дмитрий Азаров поздравил тружеников и ветеранов агропромышленного комплекса с профессиональным праздником.

"Развитие сельского хозяйства — одна из стратегических сфер экономики Самарской области. Масштабная государственная поддержка АПК как из федерального, так и из регионального бюджетов позволила значительно увеличить производство сельскохозяйственной продукции, повысить его эффективность. Благодаря этому область вошла в топ-20 ведущих аграрных регионов страны", — отметил врио главы региона.

Дмитрий Азаров заверил, что постоянное внимание к проблемам агропромышленного комплекса, поддержка социальной сферы села и впредь будут приоритетом в работе регионального правительства.

Хочу выразить слова искренней благодарности труженикам и ветеранам АПК за мастерство, опыт и трудолюбие, преданность делу, ответственность и самоотверженность в работе. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых трудовых достижений!", — заключил врио губернатора.

Гид потребителя

Последние комментарии

Андрей Абросимов 25 сентября 2017 12:12 Врио губернатора Самарской области назначен Дмитрий Азаров

Ура! Поздравления Дмитрию Азарову и всей Самарской области!

Николай Жильцов 26 июля 2017 04:42 Николай Меркушкин передал самарскому ТТУ 10 новых трамваев

Всему дерьму. ненавидящему Н.И.М.! Если-бы не Он, то в Самаре ничего-бы не было, а дорог совсем-бы, сейчас их делают и сделают, я не терплю начальство всегда. но то. что сейчас происходит в Самаре, это высший класс, пройдёт время и памятник Николаю Ивановичу поставите!

Дарья Смирнова 05 июня 2017 17:44 В мае 2018 года в Самару привезут Кубок мира по футболу

Была бы команда нормальная, может быть и хотелось бы посмотреть. А так... смотреть - только завидовать, что наши ж.поногие так играть не умеют (или не хотят). Наши управленцы могут сделать хитрый ход конём - выставить сборную инвалидов-колясочников. (Кстати, думаю, они сыграют не хуже нашей сборной). После того, как ФИФА возмутится, объявить её реакционной и профашистской организацией и после этого бойкотировать чемпионат. И неважно, что он будет проходить в России - у нас наберётся много "возмущённых граждан" в чёрных футболках, которые пойдут бить морды "неправильным" болельщикам.

Дима Якут 07 мая 2017 16:33 Николай Меркушкин поздравил работников отраслей связи с профессиональным праздником — Днем радио

Всех причастных с профессиональным праздником http://televizorus.com/index/rtr/0-31 Студентами-радистами с нетерпением ждали этот день! Назывался он "днем слонов"(?)! Целый день по корпусу РТФ раздавались крики: на навигации (локации, прм или прд устройств...) "слонов раздают"! Преподаватели-радисты ставили "автоматом" зачеты по лабораторным, курсовикам, проектам, а часто и зачет в целом! Много проблем можно было решить в этот светлый день! (если не конченный раздолбай) А двое сокурсников были полными тезками изобретателя Радио! Им в этот день прощалось все!

Dmitry Lakotsenin 12 декабря 2016 06:42 Николай Меркушкин: "Подвиг Героев Отечества невозможно переоценить"

Живые Герои-наша слава! То немногое, что осталось от былого.

Фото на сайте

ПАО "Кузнецов" отмечает 105 лет со дня основания

ПАО "Кузнецов" отмечает 105 лет со дня основания

С РКЦ "Прогресс" на космодром Восточный была отправлена ракета-носитель "Союз-2-1б".

С РКЦ "Прогресс" на космодром Восточный была отправлена ракета-носитель "Союз-2-1б".

В тольяттинском Дворце культуры врио губернатор Дмитрий Азаров поздравил учителей с Днем учителя

В тольяттинском Дворце культуры врио губернатор Дмитрий Азаров поздравил учителей с Днем учителя

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5