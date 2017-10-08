Временно исполняющий обязанности губернатора Самарской области Дмитрий Азаров поздравил тружеников и ветеранов агропромышленного комплекса с профессиональным праздником.

"Развитие сельского хозяйства — одна из стратегических сфер экономики Самарской области. Масштабная государственная поддержка АПК как из федерального, так и из регионального бюджетов позволила значительно увеличить производство сельскохозяйственной продукции, повысить его эффективность. Благодаря этому область вошла в топ-20 ведущих аграрных регионов страны", — отметил врио главы региона.

Дмитрий Азаров заверил, что постоянное внимание к проблемам агропромышленного комплекса, поддержка социальной сферы села и впредь будут приоритетом в работе регионального правительства.

Хочу выразить слова искренней благодарности труженикам и ветеранам АПК за мастерство, опыт и трудолюбие, преданность делу, ответственность и самоотверженность в работе. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых трудовых достижений!", — заключил врио губернатора.