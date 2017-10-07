"Крылья Советов" проиграли "Факелу" — 0:1

В матче 17-го тура Первенства России среди команд клубов Футбольной Национальной Лиги "Крылья Советов" на выезде в Воронеже с минимальным счетом проиграли "Факелу" — 0:1, сообщает пресс-служба самарцев.
Единственный гол был забит на исходе первого тайма. На 38-й минуте в ворота самарцев был назначен пенальти, который четко реализовал Дмитрий Мичуренков.
0:1, поражение "Крыльев". Следующий матч команда Андрея Тихонова проведет 14 октября. На "Металлурге" самарцы сыграют с волгоградским "Ротором". Начало встречи — в 15:00.
Последние комментарии
Если уж брать иносранцев, то уж не белорусов же! Или Серёге скучно?
Ждём-не дождёмся ответного визита
Надеюсь, мы и наши полицейские достойно встретим оренбургских фанатов во время ответного визита! Очень надеюсь.
зря!
опять- виноваты все, а крайних нет !!!