"Крылья Советов" проиграли "Факелу" — 0:1

В матче 17-го тура Первенства России среди команд клубов Футбольной Национальной Лиги "Крылья Советов" на выезде в Воронеже с минимальным счетом проиграли "Факелу" — 0:1, сообщает пресс-служба самарцев.

Единственный гол был забит на исходе первого тайма. На 38-й минуте в ворота самарцев был назначен пенальти, который четко реализовал Дмитрий Мичуренков.

0:1, поражение "Крыльев". Следующий матч команда Андрея Тихонова проведет 14 октября. На "Металлурге" самарцы сыграют с волгоградским "Ротором". Начало встречи — в 15:00.