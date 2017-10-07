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Футбол Спорт

"Крылья Советов" проиграли "Факелу" — 0:1

ВОРОНЕЖ. 7 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В матче 17-го тура Первенства России среди команд клубов Футбольной Национальной Лиги "Крылья Советов" на выезде в Воронеже с минимальным счетом проиграли "Факелу" — 0:1, сообщает пресс-служба самарцев.

Фото: Сайт ФК "Крылья Советов"

Единственный гол был забит на исходе первого тайма. На 38-й минуте в ворота самарцев был назначен пенальти, который четко реализовал Дмитрий Мичуренков.

0:1, поражение "Крыльев". Следующий матч команда Андрея Тихонова проведет 14 октября. На "Металлурге" самарцы сыграют с волгоградским "Ротором". Начало встречи — в 15:00.

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