16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
На переезде под Тольятти тепловоз столкнулся с легковушкой В Самаре из-за столкновения двух машин на пр. Ленина не ходили трамваи Тольяттинские полицейские просят откликнуться очевидцев ДТП В ДТП погиб главврач Октябрьской горбольницы Михаил Андрианов Renault упал с моста в Нефтегорском районе

ДТП Происшествия

В Самаре из-за столкновения двух машин на пр. Ленина не ходили трамваи

САМАРА. 8 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 42
Версия для печати

В субботу, 7 октября, вечером на перекрестке пр. Ленина и ул. Осипенко произошло столкновение автомобилей "Волга" и Lada Granta, из-за чего встали трамваи по направлению "из города" и возникли сложности для движения транспорта в том же направлении, сообщил корреспонденту Волга Ньюс очевидец последствий случившегося.

Фото: предоставлено очевидцем

По предположению свидетеля, до столкновения водитель автомобиля "Волга" двигался к перекрестку по ул. Осипенко со стороны ул. Мичурина. А водитель другой легковушки заезжал на перекресток во встречном направлении. Машины столкнулись на трамвайных путях по направлению "из города". При этом "Волга" частично перекрыла проезжую часть пр. Ленина в том же направлении. У каждого их столкнувшихся автомобилей повреждена передняя часть кузова с левой стороны.

Данных о пострадавших нет. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Гид потребителя

Последние комментарии

Александр Каньшин 05 октября 2017 06:28 Под Новокуйбышевском под колесами иномарки погиб пешеход

Урод,проблемы создал водителю...

Вася Пупков 27 сентября 2017 18:38 В Самаре на ул. Сергея Лазо нетрезвый водитель Lada Priora насмерть сбил пешехода

Водитель не ментёныш случайно ? Номера знакомые

Факир Кукуев 10 сентября 2017 14:36 В Самаре на пересечении улиц Куйбышева и Шостаковича Lada Priora врезалась в столб, водитель погиб

Намотало ночью пьяного дурачка на хачмобиле на столб - надо радоваться, что один убился.

Мой Мотоблок 29 августа 2017 14:51 В Клявлинском районе легковушка въехала в мотоблок с двумя подростками, один из них погиб

По другим данным мотоблоком таки управлял 14-летник мальчик.

Светлана Петрова 06 августа 2017 06:16 УАЗ "Патриот" задавил ребенка на пр. Масленникова в Самаре

в каком то не установленном, там не регулируемый пешеходный переход-отмазывают проплатил

Фото на сайте

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5