В Самаре из-за столкновения двух машин на пр. Ленина не ходили трамваи

В субботу, 7 октября, вечером на перекрестке пр. Ленина и ул. Осипенко произошло столкновение автомобилей "Волга" и Lada Granta, из-за чего встали трамваи по направлению "из города" и возникли сложности для движения транспорта в том же направлении, сообщил корреспонденту Волга Ньюс очевидец последствий случившегося.

Фото: предоставлено очевидцем