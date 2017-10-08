В Самаре из-за столкновения двух машин на пр. Ленина не ходили трамваи

В субботу, 7 октября, вечером на перекрестке пр. Ленина и ул. Осипенко произошло столкновение автомобилей "Волга" и Lada Granta, из-за чего встали трамваи по направлению "из города" и возникли сложности для движения транспорта в том же направлении, сообщил корреспонденту Волга Ньюс очевидец последствий случившегося.
По предположению свидетеля, до столкновения водитель автомобиля "Волга" двигался к перекрестку по ул. Осипенко со стороны ул. Мичурина. А водитель другой легковушки заезжал на перекресток во встречном направлении. Машины столкнулись на трамвайных путях по направлению "из города". При этом "Волга" частично перекрыла проезжую часть пр. Ленина в том же направлении. У каждого их столкнувшихся автомобилей повреждена передняя часть кузова с левой стороны.
Данных о пострадавших нет. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
Последние комментарии
Урод,проблемы создал водителю...
Водитель не ментёныш случайно ? Номера знакомые
Намотало ночью пьяного дурачка на хачмобиле на столб - надо радоваться, что один убился.
По другим данным мотоблоком таки управлял 14-летник мальчик.
в каком то не установленном, там не регулируемый пешеходный переход-отмазывают проплатил