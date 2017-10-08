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Происшествия

В Тольятти эвакуировали людей из пяти ТЦ в связи с информацией о заминированиях

ТОЛЬЯТТИ. 8 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 7 октября, примерно с 21:50 по 0:30 силовики Тольятти обследовали пять крупных ТЦ города в связи с информацией о "заминированиях", сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

По имеющимся сейчас данным, мероприятия проводились в торговых центрах "Малина", "Миндаль", "Акварель", "Окей" и "Парк Хаус". В общей сложности из зданий предположительно было эвакуировано около 1,5 тыс. человек.

При обследованиях, по предварительным данным, ничего взрывоопасного обнаружено не было.
Каким образом и куда поступала информация, в связи с которой проводилась эвакуация людей из зданий, сейчас неизвестно. Официальной информации по факту указанных событий не поступало.

Напомним, что это уже третья волна подобных подобных проявлений в Тольятти менее, чем за месяц.
Так 26 сентября, по сообщениям очевидцев в соцсетях в городе проводилась эвакуация людей примерно из 20 крупных торговых центрах. В частности говорилось о таких ТЦ как "Русь на Волге", "Юбилейный", "Восточный дублер", "Влада", "М.Видео", "Крым", "Дон", "Аэрохол", Капитал", "Гостиный двор", "Лабиринт", "Кедр", "Вега", "Радужный", "Оˋкей", "Ленинский", "Хитон", "Карусель", "Каретный двор", БЦ "Плаза", в рынке "Журавль".

А 5 октября примерно с 15:00 до 17:00, тольяттинские силовики обследовали пять школ: №№ 4, 13, 77, 90, 93, которые находятся в разных районах.

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