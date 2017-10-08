В Тольятти эвакуировали людей из пяти ТЦ в связи с информацией о заминированиях

В субботу, 7 октября, примерно с 21:50 по 0:30 силовики Тольятти обследовали пять крупных ТЦ города в связи с информацией о "заминированиях", сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.
По имеющимся сейчас данным, мероприятия проводились в торговых центрах "Малина", "Миндаль", "Акварель", "Окей" и "Парк Хаус". В общей сложности из зданий предположительно было эвакуировано около 1,5 тыс. человек.
При обследованиях, по предварительным данным, ничего взрывоопасного обнаружено не было.
Каким образом и куда поступала информация, в связи с которой проводилась эвакуация людей из зданий, сейчас неизвестно. Официальной информации по факту указанных событий не поступало.
Напомним, что это уже третья волна подобных подобных проявлений в Тольятти менее, чем за месяц.
Так 26 сентября, по сообщениям очевидцев в соцсетях в городе проводилась эвакуация людей примерно из 20 крупных торговых центрах. В частности говорилось о таких ТЦ как "Русь на Волге", "Юбилейный", "Восточный дублер", "Влада", "М.Видео", "Крым", "Дон", "Аэрохол", Капитал", "Гостиный двор", "Лабиринт", "Кедр", "Вега", "Радужный", "Оˋкей", "Ленинский", "Хитон", "Карусель", "Каретный двор", БЦ "Плаза", в рынке "Журавль".
А 5 октября примерно с 15:00 до 17:00, тольяттинские силовики обследовали пять школ: №№ 4, 13, 77, 90, 93, которые находятся в разных районах.
Последние комментарии
Такая издевка читается в вашем тексте "горели оконные рамы на площади два кв. м. " А то, что эти оконные рамы находились в 17-ти этажном доме и что чувствовали люди, которые в нем живут вам не интересно?! Нужно сказать спасибо оперативности пожарных, а не ерничать. Интересно как бы вы отреагировали и что написали, если бы это случилось в вашем доме, под вашим балконом, в 4 часа утра?!
Урод,проблемы создал водителю...
За последние 2 месяца это даже не второй случай кражи лошадей
это ты про ребенка так говоришь? а ты хотел что бы за этих котят их расстреляли ? слов нет про таких как ты , че в детстве обидели сверстники. ходил не кому не видимый без своего мнения . а теперь вот получите все по полной.
Водитель не ментёныш случайно ? Номера знакомые