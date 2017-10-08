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Преступления Происшествия

Сотрудники изъяли наркотики у пешехода-нарушителя

САМАРА. 8 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре сотрудники полиции задержали 46-летнего местного жителя. подозреваемого в незаконном обороте наркотиков, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Сотрудники ОГИБДД Управления МВД России по г. Самаре заметили на Южном шоссе пешехода, переходившего проезжую часть дороги вне пешеходного перехода. Нарушитель ПДД при виде стражей правопорядка явно занервничал. Сотрудники полиции приняли решение доставить мужчину в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В присутствии понятых полицейские провели личный досмотр задержанного. В кармане его брюк правоохранители обнаружили и изъяли пакет с неизвестным веществом. Согласно заключению проведенной экспертизы, изъятым является синтетическое наркотическое средство массой 0.59 грамма.

В настоящее время по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества" возбуждено уголовное дело.

По данным сотрудников полиции, 46-летний подозреваемый — ранее не судимый местный житель, работающий грузчиком. Полицейские устанавливают, для каких целей предназначалось наркотическое вещество. Ведется следствие.

Гид потребителя

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