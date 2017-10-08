Сотрудники изъяли наркотики у пешехода-нарушителя

В Самаре сотрудники полиции задержали 46-летнего местного жителя. подозреваемого в незаконном обороте наркотиков, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Сотрудники ОГИБДД Управления МВД России по г. Самаре заметили на Южном шоссе пешехода, переходившего проезжую часть дороги вне пешеходного перехода. Нарушитель ПДД при виде стражей правопорядка явно занервничал. Сотрудники полиции приняли решение доставить мужчину в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В присутствии понятых полицейские провели личный досмотр задержанного. В кармане его брюк правоохранители обнаружили и изъяли пакет с неизвестным веществом. Согласно заключению проведенной экспертизы, изъятым является синтетическое наркотическое средство массой 0.59 грамма.
В настоящее время по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества" возбуждено уголовное дело.
По данным сотрудников полиции, 46-летний подозреваемый — ранее не судимый местный житель, работающий грузчиком. Полицейские устанавливают, для каких целей предназначалось наркотическое вещество. Ведется следствие.
Последние комментарии
За последние 2 месяца это даже не второй случай кражи лошадей
это ты про ребенка так говоришь? а ты хотел что бы за этих котят их расстреляли ? слов нет про таких как ты , че в детстве обидели сверстники. ходил не кому не видимый без своего мнения . а теперь вот получите все по полной.
а если вы не чьи-то дети, то вам могут пригрозить судом за клевету и физической расправой, ничего не сможете доказать. известный пластик, мне обьяснили в темном углу без свидетелей на консультации, что я никто. я жалею, что в суд не подала сразу, а пыталсь поговорить. результат смотри выше. надо заранее делать аудио записи и видео всех встреч в деталях. не полагайтесь не репутацию, их интересуют только деньги. если надо они пойдут на все, чтобы не лишиться своей золотой жилы
Ну прям герои!!! А как смотреть как при них человека убивают так язык в ж..опу от страха.
Давно пора Сажать. Догадайтесь ОТКУДА ОБМАНУТЫЕ ДОЛЬЩИКИ И КВАРТИРЫ ОТПИСАНЫ В ПРОБЛЕМНЫХ ОБЪЕКТАХ НА АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ В РАМКАХ УГОЛОВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ. ЗЕМЛЮ ОТПИСЫВАЛИ ГЕКТАРАМИ И КОМИССИИ ВСЕ НАРИСОВАННЫЕ ВСЕ ПОВЯЗАНЫ МЕЖДУ СОБОЙ ВО ВСЕХ ОРГАНАХ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ В РЕГИОНЕ. Только потом Фурсов Олег комедию представляет жителям: "Кто землю бесхозную найдет- СОБЩАЙТЕ" СМЕШНО.