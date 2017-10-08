Сотрудники Росгвардии изъяли в Тольятти коноплю

В Тольятти сотрудники Росгвардии задержали жителя Ставропольского района, подозреваемого в незаконном хранении наркотиков, сообщает пресс-служба ведомства.

Находившийся на маршруте патрулирования в Центральном районе Тольятти экипаж вневедомственной охраны заметил на ул. Победы граждан, которые при виде служебной машины заметно занервничали. Один из них, зайдя за спину товарищу, стал поспешно копаться в своей сумке. Когда стражи правопорядка вышли из автомобиля, мужчина попытался убежать, но споткнулся о бордюр и упал, при этом он выкинул в сторону небольшой бумажный сверток.

Сотрудники Росгвардии задержали его, это оказался житель одного из сел Ставропольского района. На вопрос о том, что находится в пакете, задержанный пояснил, что в нем листья конопли, которые он сорвал накануне в своем селе. Патрульные вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу полиции и передали подозреваемого своим коллегам.

Вес изъятой марихуаны составил более 19 граммов. В полиции возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ"Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере".