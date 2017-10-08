Сотрудники Росгвардии изъяли в Тольятти коноплю

В Тольятти сотрудники Росгвардии задержали жителя Ставропольского района, подозреваемого в незаконном хранении наркотиков, сообщает пресс-служба ведомства.
Находившийся на маршруте патрулирования в Центральном районе Тольятти экипаж вневедомственной охраны заметил на ул. Победы граждан, которые при виде служебной машины заметно занервничали. Один из них, зайдя за спину товарищу, стал поспешно копаться в своей сумке. Когда стражи правопорядка вышли из автомобиля, мужчина попытался убежать, но споткнулся о бордюр и упал, при этом он выкинул в сторону небольшой бумажный сверток.
Сотрудники Росгвардии задержали его, это оказался житель одного из сел Ставропольского района. На вопрос о том, что находится в пакете, задержанный пояснил, что в нем листья конопли, которые он сорвал накануне в своем селе. Патрульные вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу полиции и передали подозреваемого своим коллегам.
Вес изъятой марихуаны составил более 19 граммов. В полиции возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ"Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере".
Последние комментарии
За последние 2 месяца это даже не второй случай кражи лошадей
это ты про ребенка так говоришь? а ты хотел что бы за этих котят их расстреляли ? слов нет про таких как ты , че в детстве обидели сверстники. ходил не кому не видимый без своего мнения . а теперь вот получите все по полной.
а если вы не чьи-то дети, то вам могут пригрозить судом за клевету и физической расправой, ничего не сможете доказать. известный пластик, мне обьяснили в темном углу без свидетелей на консультации, что я никто. я жалею, что в суд не подала сразу, а пыталсь поговорить. результат смотри выше. надо заранее делать аудио записи и видео всех встреч в деталях. не полагайтесь не репутацию, их интересуют только деньги. если надо они пойдут на все, чтобы не лишиться своей золотой жилы
Ну прям герои!!! А как смотреть как при них человека убивают так язык в ж..опу от страха.
Давно пора Сажать. Догадайтесь ОТКУДА ОБМАНУТЫЕ ДОЛЬЩИКИ И КВАРТИРЫ ОТПИСАНЫ В ПРОБЛЕМНЫХ ОБЪЕКТАХ НА АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ В РАМКАХ УГОЛОВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ. ЗЕМЛЮ ОТПИСЫВАЛИ ГЕКТАРАМИ И КОМИССИИ ВСЕ НАРИСОВАННЫЕ ВСЕ ПОВЯЗАНЫ МЕЖДУ СОБОЙ ВО ВСЕХ ОРГАНАХ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ В РЕГИОНЕ. Только потом Фурсов Олег комедию представляет жителям: "Кто землю бесхозную найдет- СОБЩАЙТЕ" СМЕШНО.