Самарские волонтеры отправились на Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи

В ночь с субботы на воскресенье самарские волонтеры отправились на 19-й всемирный фестиваль молодежи и студентов, который начнется Сочи 14 октября. В столицу фестиваля они приедут за неделю до начала мероприятия, чтобы лучше подготовится к приему гостей. Возвращаются в Самару 26 октября. Самарская делегация — одна из самых многочисленных региональных волонтерских групп, которые будут работать на международном форуме.
В ее составе 90 человек. Среди них как молодые люди, так и представители "серебряного возраста". Незадолго до отъезда состоялись занятия по программе Ассоциации волонтерских центров. Теперь добровольцам предстоит пройти обучающие курсы уже непосредственно в столице ВФМС-2017.
Как рассказала руководитель делегации волонтеров Самарской области Елена Данилина, среди задач региональных волонтеров, например, уметь презентовать нашу губернию иностранцам, ведь в следующем году принимать гостей со всего мира предстоит и Самаре. "Для волонтеров, которые отравились на фестиваль и в будущем будут работать на чемпионате это возможность попрактиковаться и рассказать о наших достопримечательностях и достижениях", — отметила она.
"Всемирный фестиваль молодежи и студентов в нашей стране проходит в третий раз и приятно что в 2017 г. столько жителей нашей губернии отправились в Сочи — сказал председатель регионального комитета по подготовке к фестивалю, руководитель департамента по делам молодежи Самарской области Владислав Лихачев. — Среди самарских добровольцев опытные люди. Часть из них участвовала в качестве волонтеров в Олимпийских играх, Универсиадах, международных юношеских соревнованиях, фестивалях. Едут также представители движения "Волонтеры Победы", так как задача российской делегации — напомнить мировому сообществу об уроках второй мировой войны. Кроме россиян в группе есть несколько иностранных граждан".
Один из них камерунец, преподаватель Самарского университета Пилла Кловес, отметил, что он не может пропустить такое событие мирового масштаба. "Мне интересно завести новые знакомства с людьми из разных стран и посмотреть город, где проходили одни из лучших зимних Олимпийских игр.-рассказал он. - Поработав с гостями фестиваля надеюсь расширить свой кругозор. Дружеские встречи это гораздо лучше общения в социальных сетях. Надеюсь там будут и мои соотечественники".
Обогатится новыми знаниями во время ВФМС надеется и волонтер "серебрянного возраста" Татьяна Буцкина. "Участвуя в таком масштабном мероприятии ты своими руками творишь истории. Мне мама много рассказывала о фестиваля 1957 г. в Москве и мне всегда хотелось побывать на подобном форуме. Теперь вот представилась возможность и поэтому я счастлива. Нам уже рассказали чем мы будем заниматься в курортной столице страны. Работы предстоит много. Будем встречать гостей и размещать их в местах проживания, помогать местным в проведение экскурсий. На тренингах мы уже научились правильно общаться и представлять свою страну иностранцам. Я, например, много нового узнала о Самарской губернии и с удовольствием расскажу о этом гостям форума - молодежи".
О своем городе будет рассказывать иностранцам и студент тольяттинского государственного университета Дмитрий Котельников: "В Сочи будет огромное количество людей из разных стран мира и я смогу им поведать о достопримечательностях Тольятти и его окрестностях. Например, то что у нас расположен крупнейший в стране автомобильный завод, а рядом с городом красивейшие Жигулевские годы, о которых сложены сотни легенд, — рассказал студент. - Я жду много крутых эмоций и рад возможности посетить во время фестиваля интересные места. Мне очень интересно познакомиться и установить контакты с ребятами из других стран. Войти в пятитысячную фестивальную команду для меня большая честь. Отбор было сложно пройти".
В ближайшие дни в Сочи отправится делегация в составе 125 человек. А на фестивале будет работать выставочный стенд Самарской области. Он внешне будет представлять собой стилизованный вид на площадь Славы с набережной Волги.
Последние комментарии
Прекрасный почин. Детей в работу, а родителей за ворота... Браво.
Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.
Так их надо было с медиками объединять.
а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.
НЕ СТЫДНО! МОСТ КАК НЕДЕЛЮ НАЗАД ПРОШЁЛ. А ИНФА ВСЁ ВИСИТ. НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ О ТОМ, ЧТО УЖЕ ПРОШЛО.