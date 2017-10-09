16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
По факту избиения болельщиков "Крыльев Советов" в Оренбурге возбудили уголовное дело На дамбе р. Волга в Сызрани "двенадцатая" сбила пешехода В Сызрани на месте пожара по ул. Интернациональной обнаружили тело мужчины В Самарской области полицейские пресекли деятельность незаконного пункта по переработке лома цветного металла Под Сызранью белгородская фура, уходя от вылетевшей на "встречку" легковушки, завалилась на бок

Происшествия

В Самарской области полицейские пресекли деятельность незаконного пункта по переработке лома цветного металла

КИНЕЛЬ. 9 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 41
Версия для печати

Сотрудники полиции Кинеля в ходе профилактического обхода административного участка установили, что на ул. Промышленной на систематической основе осуществляется переработка, резка, измельчение железнодорожных цистерн, и, в дальнейшем, сортировка и хранение полученного лома черного металла, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

В результате дальнейшего разбирательства правоохранители установили, что организация занимается переработкой и хранением лома, не имея лицензии на данный вид деятельности по указанному адресу.

С места происшествия сотрудники органов внутренних дел изъяли 27 тонн лома черного металла на общую сумму около 270 тыс. рублей, а так же семь резаков по металлу, 30 кислородных  и 17 пропановых баллонов.

В отношении юридического лица был составлен административный протокол по ч.2 ст. 14.1 КоАП РФ "Осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии)". Нарушителю грозит штраф от 40 тыс. до 50 тыс. руб. с конфискацией изъятого имущества либо без таковой.

Гид потребителя

Последние комментарии

Елизавета Талызинa 06:17 В Сызрани сотрудница Сбербанка присваивала деньги пожилых клиентов

Бессовестная! Как можно обманывать пожилых людей?? У них итак нет денег, последние накопления снимают, а она еще и обворовывала этих несчастных людей. Надеюсь ее осудят всё-таки. Такие поступки нельзя оставлять безнаказанными.

Михаил Арсентьев 06 октября 2017 14:47 В Тольятти вынесли обвинительное заключение изготовителю "хитрых" электросчетчиков

Ой. Ой. Ой. Хулиган.

Елена Золина(Коршикова) 06 октября 2017 13:07 В Самаре ночью пожарные тушили оконные рамы в жилом доме

Такая издевка читается в вашем тексте "горели оконные рамы на площади два кв. м. " А то, что эти оконные рамы находились в 17-ти этажном доме и что чувствовали люди, которые в нем живут вам не интересно?! Нужно сказать спасибо оперативности пожарных, а не ерничать. Интересно как бы вы отреагировали и что написали, если бы это случилось в вашем доме, под вашим балконом, в 4 часа утра?!

Александр Каньшин 05 октября 2017 06:28 Под Новокуйбышевском под колесами иномарки погиб пешеход

Урод,проблемы создал водителю...

Юлия Шехмаметьева 03 октября 2017 08:36 Жителя Чапаевска подозревают в краже пяти лошадей в Безенчукском районе

За последние 2 месяца это даже не второй случай кражи лошадей

Фото на сайте

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

В Самаре старое дерево рухнуло рядом с ветхим домом по ул. Аксаковская, 6, оборвав провода

В Самаре старое дерево рухнуло рядом с ветхим домом по ул. Аксаковская, 6, оборвав провода

В Красноармейском районе при подъеме уровня воды в пруду размыло дамбу

В Красноармейском районе при подъеме уровня воды в пруду размыло дамбу

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5