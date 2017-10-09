В Самарской области полицейские пресекли деятельность незаконного пункта по переработке лома цветного металла

Сотрудники полиции Кинеля в ходе профилактического обхода административного участка установили, что на ул. Промышленной на систематической основе осуществляется переработка, резка, измельчение железнодорожных цистерн, и, в дальнейшем, сортировка и хранение полученного лома черного металла, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В результате дальнейшего разбирательства правоохранители установили, что организация занимается переработкой и хранением лома, не имея лицензии на данный вид деятельности по указанному адресу.

С места происшествия сотрудники органов внутренних дел изъяли 27 тонн лома черного металла на общую сумму около 270 тыс. рублей, а так же семь резаков по металлу, 30 кислородных и 17 пропановых баллонов.

В отношении юридического лица был составлен административный протокол по ч.2 ст. 14.1 КоАП РФ "Осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии)". Нарушителю грозит штраф от 40 тыс. до 50 тыс. руб. с конфискацией изъятого имущества либо без таковой.