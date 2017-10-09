В Сызрани на месте пожара по ул. Интернациональной обнаружили тело мужчины

При ликвидации пожара в доме № 92 по ул. Интернациональной обнаружено тело мужчины, сообщает syzran-small.ru.



Информация о возгорании поступила дежурному в воскресенье, 8 октября, около 21:00. На место происшествия были отправлены пять единиц техники и 19 человек личного состава.

Хотя к приезду огонеборцев дом и надворные постройки горели открытым пламенем, пожарным удалось быстро справиться с огнем. После локализации возгорания, во время проверки помещений, в одной из комнат было найдено тело мужчины. В настоящий момент дознаватели выясняют его личность.