Анастасия Павлюченкова выступит на турнире в Гонконге

Уроженка Самары Анастасия Павлюченкова выступит на турнире Prudential Hong Kong Tennis Open, который пройдет с 9 по 15 октября, сообщает gotennis.ru.

По результатам жеребьевки Анастасия попала в основную сетку соревнований. В первом раунде она сыграет с венгеркой Тимеа Бабош.

Призовой фонд турнира $500 тысяч.