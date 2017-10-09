Движение по кольцу на Луначарского открыли по трем направлениям

Сегодня, 9 октября на Московском шоссе открыта вторая часть строящейся развязки на пересечении с ул. Гагарина и Луначарского. Об этом Волга Ньюс сообщили в ООО "Самаратрансстрой", выступающем подрядчиком по данном объекту.

"Движение для личного и общественного автотранспорта по кольцу открыто на въезд и выезд из города, а также в сторону ул. Гагарина, — прокомментировал начальник объекта Александр Лишанов. — Съезд на Луначарского пока закрыт, там сейчас базируется техника и материалы, которые будут использоваться для устройства тротуаров, остановочных павильонов и контактной сети. Эти работы будут выполнены до 1 ноября".

По информации представителя компании-подрядчика, несмотря на техническое открытие развязки измененная этим летом схема движения еще не возвращена в прежний режим. "Пока Киевская остается односторонней, — говорит Александр Лишанов. — К завтрашнему дню должны переделать светофор и будет возвращена прежняя схема движения".

Напомним, кольцевая развязка на Луначарского должна иметь форму вытянутого кольца с диаметром центрального островка 60 на 115 метров. Общая площадь дорожного покрытия на объекте составил 15 тыс. кв. метров. На развязке предусмотрено три полосы движения, каждая шириной 5,5 метра; ширина тротуаров — от 3 до 5,25 метра. Светофоры предусмотрены на всех въездах, кроме ул. Гагарина. В центре кольца будет высажен газон. Стоимость работ по капитальному ремонту объекта — 170,9 млн рублей.