Движение по кольцу на Луначарского открыли по трем направлениям

Сегодня, 9 октября на Московском шоссе открыта вторая часть строящейся развязки на пересечении с ул. Гагарина и Луначарского. Об этом Волга Ньюс сообщили в ООО "Самаратрансстрой", выступающем подрядчиком по данном объекту.
"Движение для личного и общественного автотранспорта по кольцу открыто на въезд и выезд из города, а также в сторону ул. Гагарина, — прокомментировал начальник объекта Александр Лишанов. — Съезд на Луначарского пока закрыт, там сейчас базируется техника и материалы, которые будут использоваться для устройства тротуаров, остановочных павильонов и контактной сети. Эти работы будут выполнены до 1 ноября".
По информации представителя компании-подрядчика, несмотря на техническое открытие развязки измененная этим летом схема движения еще не возвращена в прежний режим. "Пока Киевская остается односторонней, — говорит Александр Лишанов. — К завтрашнему дню должны переделать светофор и будет возвращена прежняя схема движения".
Напомним, кольцевая развязка на Луначарского должна иметь форму вытянутого кольца с диаметром центрального островка 60 на 115 метров. Общая площадь дорожного покрытия на объекте составил 15 тыс. кв. метров. На развязке предусмотрено три полосы движения, каждая шириной 5,5 метра; ширина тротуаров — от 3 до 5,25 метра. Светофоры предусмотрены на всех въездах, кроме ул. Гагарина. В центре кольца будет высажен газон. Стоимость работ по капитальному ремонту объекта — 170,9 млн рублей.
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Уж..... если ФКР занимается уже такими махинациями то что говорить об УК.А, что наверное и стоило ожидать,не хватает теперь еще такои структуры которая проверяла ФКР.
Во время надо ремонтировать!!!!У нас на центральной улице Кировского района проспекте Кирова237 к магазину с трудом по асфальту пойдешь-ямы -ямы -ямы!!!!
Ну какие к черту пристрои??? Стройте новые школы! Школ раз два в городе. Ни садов, ни школ, скоро и в вузы и техникумы будут наплывы детей. Государство требует повышении демографии, а для детей ничего не делается. Кошелев и южный город только строит школы и сады. Где ещё?
Министерство Обороны вначале удосужтесь проезвести проверку и устранить давно пора все недостатки по подачи чистои воды питьевои,надоело травится ТЕХНИЧЕСКОИ ВОДОИ,так как необходимо построить новые насосные,а Жителям говорят что нет ДЕНЕГ у МИН ОБ и Администрации ВОЛЖСКОГО РАИОНА,Прокуратура не реагирует на жалобы Жителеи,Роспотребнадзор отказывается произвести проверку,так это ведомство МИН ОБ,Отопительный сезон не известно воооообще как ов будет,порывы по всему периметру городка,крыши кровли домов так и не отремонтировали вообще не в одном доме,и в домах аварииных в том числе.Напрашивается вопрос кому лапшу на уши вешают???????
Это все замечательно, но каким образом запрет на продажу, который вытесняет пьющих из цивилизованного поля, способствует выработке привычки к ответственному потреблению?