Самарский Фонд соцстраха досрочно покинул его руководитель Александр Медведев

Самарское отделение Фонда соцстраха на прошлой неделе досрочно покинул его руководитель Александр Медведев, пишет "Самарское обозрение".

Отставка управляющего региональным отделением Фонда социального страхования РФ (ФСС РФ) Александра Медведева состоялась в начале минувшей недели. Собеседник издания из числа сотрудников фонда сообщил, что приказ об увольнении Медведева пришел из Москвы 2 октября. "У него закончился годовой контракт, но почему его не стали продлевать, неизвестно", — говорит чиновник.

В то же время другой источник, также близкий к ситуации, утверждает, что Медведев покинул свой пост все-таки досрочно, хотя и всего за несколько недель до окончания очередного контракта, причем этот контракт почему-то действовал всего полгода. (До этого они заключались на год, а с прежними руководителями — на три года.)

Сам Александр Медведев в беседе с изданием пояснил, что особых причин для того, чтобы не продлевать с ним трудовой контракт, не было. "Просто приняли такое решение. Наверное, кого-то другого направят. Такое бывает, в том числе в других регионах", — заметил он и добавил, что еще не знает, где продолжит свою карьеру — предложений о работе ему пока не поступало.

Обязанности руководителя фонда сейчас исполняет заместитель начальника отдела страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством Елена Кривошеева.

Однако, как стало известно "СО" уже после этого разговора, отставка случилась в период проверки, которую начала областная прокуратура по фактам, прямо связанным с Александром Медведевым и его семьей. И прежде всего — с его отцом, который более известен как Михаил Гапоненко — руководитель Самарского отделения фонда соцстраха в 1992–2009 гг. Как говорится в обращении, поступившем в прокуратуру в конце августа и ставшем основанием для проверки (копия имеется в распоряжении редакции), поменять фамилию Гапоненко решил еще в 2002 году. Медведевыми стали и его супруга, и сын. Однако все управленческие документы руководитель Фонда продолжал подписывать прежней фамилией.

В 1998 г. работу в ФСС начал сын Гапоненко-Медведева, причем еще до ухода отца на пенсию он стал его заместителем, но работал уже под фамилией Медведев. Остается только догадываться, каким образом ни вышестоящее руководство ФСС, ни какой-либо иной орган не обратили внимание на явный конфликт интересов внутри самарского отделения.

Впрочем, прокуратура занимается сейчас не столько обстоятельствами смены фамилии, сколько страховыми выплатами Михаилу Гапоненко-Медведеву в связи с профзаболеванием, полученным на заводе им. Масленникова. На этом предприятии в 1967–1974 гг. он начинал свою карьеру.

По предположению заявителя, воспользовавшись своими связями и работой сына в ФСС, вскоре после выхода на пенсию экс-руководитель отделения мог неправомерно оформить себе ежемесячные выплаты в связи с профзаболеванием, полученным на заводе. Работая в цехе № 18, будущий глава отделения ФСС якобы заработал профессиональное заболевание вследствие длительного воздействия вредных веществ, в частности ацетона. Но по какой-то неизвестной причине обратился за страховой выплатой в связи с этим только в 2009 г., то есть в год своего выхода на пенсию и спустя 35 лет после завершения работы на ЗиМе.

И это оказалась далеко не единственная странность. За аналогичной выплатой обратилась и его супруга Лариса Гапоненко, работавшая в другом цехе, № 15, уже в 1980–1984 гг. Несмотря на другое место и другие годы, в ее документах данные по концентрации ацетона в точности совпали с аналогичными цифрами у супруга. При этом Гапоненко-Медведевы оказались единственными из сотен работавших в эти годы на ЗиМе людей, получившими такое профзаболевание.

Размер ежемесячной страховой выплаты был рассчитан исходя не из заработка на том месте работы, где был причинен вред здоровью (то есть на ЗиМе), а из зарплаты, полученной в должности управляющего реготделением фонда соцстраха. Что является нарушением действующего порядка. В результате размер ежемесячной страховой выплаты многократно вырос.

Получается, что выплату могли оформлять Александр Медведев и его супруга (то есть сноха бывшего главы отделения) Татьяна Медведева. Она занимала должность заместителя директора филиала реготделения ФСС РФ и отвечала за приемку документов и расчет пособия. Нанесенный такими действиями государству ущерб еще предстоит оценить — ряд источников говорят о том, что он может достигать 5 млн рублей. И если соответствующая информация подтвердится, то действия чиновников можно будет квалифицировать по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ "Мошенничество" ("… совершенное организованной группой либо в особо крупном размере"). Результаты прокурорской проверки на момент сдачи номера "СО" уточнить не удалось, не исключено, что она еще не завершена.