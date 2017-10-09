Суд отказал Валерию Кириллову в восстановлении в должности главврача больницы им. Пирогова

Ленинский районный суд Самары 5 октября отказал Валерию Кириллову в восстановлении в должности главного врача ГБУЗ "Самарская городская клиническая больница № 1 им. Н. И. Пирогова", сообщает
Поводом для увольнения стала инспекционная проверка FIFA о готовности учреждений здравоохранения к ЧМ-2018 и последовавшая вслед за ней проверка Минздрава. На основании этих данных был сделан вывод о ненадлежащем исполнении главврачом возложенных на него трудовых обязанностей, и в конце апреля он был уволен в соответствии со статьями 192, 193 Трудового кодекса РФ.
Кириллов с таким решением не согласился и сразу же обратился в суд. В ходе последнего заседания, продолжавшегося более трех часов, бывший главврач доказывал, что на устранение замечаний требовалось существенное финансирование, за которым он регулярно обращался за время работы в региональное министерство здравоохранения, но не получал его.
Однако сразу после смены главврача финансирование медучреждения резко увеличилось. Валерий Кириллов заявил изданию, что собирается обжаловать решение суда.
Последние комментарии
На Молодёжной уже одну построили...
Заведовать отделением (структурным подразделением медицинской организации), не имея стажа работы по специальности (с даты получения сертификата специалиста) не менее 5 лет нельзя. Это лицензионное требование, установленное Постановлением Правительства РФ. Нарушить это требование можно только в том случае, когда просто других специалистов совсем нет. Что хоть там за зарплата у врачей, что не могут даже на заведование отделением найти врачей, соответсвующих лицензионным требованиям? У заведующего отделением (речь не про рядового врача) выходит зарплата больше, чем МРОТ? А есть возможность платить заведующему отделением больше чем МРОТ? Чтобы Самарская область могла выполнять социальные обязательства перед населением? А то ведь нарушаются при организации медицинской помощи таким образом не только федеральные законы, но и Конституция РФ. В Самарской области, учитывая наличие столь мощного медицинского университета, имеется значителтный избыток врачей. Есть, конечно, и дефицит врачей. Но дефицит только таких врачей, которые согласны работать за зарплату равную 1 МРОТ/мес. Скворцова Вероника Игоревна утверждает "с пеной у рта", что средняя зарплата хоть и немного, но больше врача более 50000 рублей. Если предложить должность заведующего отделением ЦРБ с зарплатой 50 000 рублей и предоставлением благоустроенной квартиры любому желающему, то придется главному врачу ЦРБ серьезно подумать, чтобы выбрать самого лучшего кандидата из большого количества желающих трудиться на благо жителей села.
Хорошее дело. Дочь взяла на себя ответственность, забрав у мамы упавшее знамя. Так сказать, семейная преемственность
Это очень хорошая новость
Ну докатились! Это кому же так местечко приглянулось, главного врача Пироговки???? Так откровенно ,просто сняли!!!! Таких ВРАЧЕЙ как Кириллов Валерий Иванович не снимать надо,а помогать им !!!! Беспредел Самары!!!!!