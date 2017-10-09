Суд отказал Валерию Кириллову в восстановлении в должности главврача больницы им. Пирогова

Ленинский районный суд Самары 5 октября отказал Валерию Кириллову в восстановлении в должности главного врача ГБУЗ "Самарская городская клиническая больница № 1 им. Н. И. Пирогова", сообщает

Поводом для увольнения стала инспекционная проверка FIFA о готовности учреждений здравоохранения к ЧМ-2018 и последовавшая вслед за ней проверка Минздрава. На основании этих данных был сделан вывод о ненадлежащем исполнении главврачом возложенных на него трудовых обязанностей, и в конце апреля он был уволен в соответствии со статьями 192, 193 Трудового кодекса РФ.

Кириллов с таким решением не согласился и сразу же обратился в суд. В ходе последнего заседания, продолжавшегося более трех часов, бывший главврач доказывал, что на устранение замечаний требовалось существенное финансирование, за которым он регулярно обращался за время работы в региональное министерство здравоохранения, но не получал его.

Однако сразу после смены главврача финансирование медучреждения резко увеличилось. Валерий Кириллов заявил изданию, что собирается обжаловать решение суда.