В регионе закрываются магазины алкогольной сети "Родник-Розница"

Некогда одна из крупнейших региональных алкогольных сетей "Родник-Розница" фактически может прекратить свое существование, пишет "Самарское обозрение".

Ранее "Родник-Розница" был одним из специализированных подразделений, обслуживающих интересы комбината "Родник" и его бывшего бенефициара — группы "Мико". Первоочередной задачей сети "Родник-Розница" была реализация продукции комбината на территории региона. В 2014 г. комбинат "Родник" прекратил работу под прессингом налоговых, правоохранительных и надзорных органов. Проблемы "Родника" ударили по его розничной сети, которая продолжила реализацию продукции под брендами самарского завода, но произведенной на предприятиях из других регионов.

С 2014 г. оборот сети начал снижаться. Если до 2014 г. выручка "Родник-Розница" составляла порядка 300 млн руб., то по итогам 2015 г. она упала до 155,2 млн рублей. В прошлом году компания продемонстрировала убыток в размере 8,8 млн рублей. Неудивительно, что в этой ситуации "Мико" начала подыскивать покупателя на алкогольную розничную сеть. Изначально интерес к ней проявлял пензенский ритейлер "Дьюти фри", но в сделку переговоры так и не вошли.

Ситуация сдвинулась с мертвой точки летом 2016 года. Тогда сменился владелец комбината "Родник", контроль над которым установил бенефициар холдинга "Кристалл Лефортово" Павел Сметана. Инвесторам удалось запустить производство на предприятии, простаивавшем более трех лет. Вслед за комбинатом структуры, близкие "Кристалл Лефортово", приобрели и розничную сеть.

По данным "СПАРК-Интерфакса", единственным собственником ООО "Родник-Розница" является Евгений Абрамкин, который владеет новосибирской розничной алкогольной сетью "Септима" (ООО "Мистель"), располагающей 37 магазинами. Также он владеет рядом юрлиц в Самаре, в Краснодаре и Алтайском крае, специализирующихся на розничной продаже алкоголя. ООО "Родник-Розница Область" принадлежит Алексею Беликину. Обоих бизнесменов называют близкими к группе Павла Сметаны. Новые владельцы даже инициировали процесс ребрендинга, в рамках которого магазины "Родника" должны были перейти под вывеску "Кристалл", но этот процесс остался незавершенным.

Причиной стали новые проблемы у самого "Родника". Летом 2017 г. предприятие в очередной раз остановилось. По информации "СО", на этот раз причиной остановки стали финансовые затруднения завода и его владельцев, не сумевших выкупить акцизные марки, необходимые для продолжения производственной деятельности. Проблемы "Родника" срикошетили и по его розничной сети. Магазины "Родник-Розница" закрываются один за другим. Если, по данным сайта "Родника", в 2016 г. в розничную сеть входило порядка 64 магазинов по всей области и свыше 40 в Самаре, то сейчас в столице региона действуют только 16 торговых точек. Массово магазины закрываются и в малых городах и районах области. При этом источники "СО" утверждают, что это не предел оптимизации. Как рассказал сотрудник одного из магазинов "Родник", большинство торговых точек в ближайшее время планируется закрыть, и в итоге в регионе должно остаться только четыре магазина, причем преимущественно в удаленных районах. В "Родник-Розница" на вопросы "СО" отвечать не стали. Сотрудница компании, ответившая на звонок, сообщила что "никто в Самаре о сети рассказать не сможет". На вопрос, к кому можно обратиться за комментарием, сотрудница ответила, что "этого делать не нужно".

Не понимают, что происходит с розницей "Родника", и те, кто ее создавал. Источник в окружении создателя исчезнувшей группы "Мико" Александра Милеева сказал "СО" буквально следующее: "Мы не понимаем, что происходит с этой сетью. Права на аренду помещений были выкуплены представителями "Кристалла" не так давно. И, тем не менее, большая часть магазинов уже закрыта".

Не исключено, что сокращение сети связано со смещением интереса собственников по развитию розничной сети в других регионах страны и в сторону новых бизнес-моделей. В сентябре группа "Кристалл-Лефортово" в пресс-релизе анонсировала инвестиционную программу по финансированию открытия на территории Республики Татарстан франчайзинговых розничных магазинов, закупающих алкогольную продукцию напрямую от федеральных поставщиков. В магазинах должна будет продаваться продукция по цене на 20-100 руб. дешевле, чем у конкурентов. На сайте компании "Кристалл-Лефортово" говорится о том, что компания располагает сетью из 200 магазинов, однако в списке адресов фигурирует только 126 пунктов. Самары и Самарской области в числе регионов присутствия сети нет. Получить комментарий в самарском комбинате "Родник" и в группе "Кристалл-Лефортово" не удалось.