16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Дочка" АвтоВАЗа "Лада Спорт" попала в уголовное дело В регионе закрываются магазины алкогольной сети "Родник-Розница" Движение по кольцу на Луначарского открыли по трем направлениям Ремонт ул. Молодогвардейской завершат до конца октября В Самарской области открылся первый мультитемпературный склад

Экономика и бизнес

"Дочка" АвтоВАЗа "Лада Спорт" попала в уголовное дело

ТОЛЬЯТТИ. 9 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 75
Версия для печати

Бывшие руководители организатора Национальных кубков по автоспорту ООО "Лада Спорт" заподозрены в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, сообщает "Самарское обозрение".

ООО "Лада Спорт", принадлежащее АвтоВАЗу на 100%, не просто одна из его дочерних структур, но в значительной степени публичный символ. На ее базе выпускаются спортивные версии автомобилей Lada Granta и Lada Kalina, спорткары Lada Kalina NFR и Lada Kalina NFR R1, ведется деятельность по продвижению российского автоспорта. С 2009 г. "дочка" ВАЗа в лице своей профессиональной команды Lada Sport Rosneft участвует в чемпионате мира по автогонкам в классе "Туринг" WТСС. Помимо этого, компания постоянно участвует в организации Национального кубка РФ по автомобильному спорту.
Как раз финансовые операции "Лады Спорт" с подрядчиками, организовывавшими различные спортивные и рекламные акции, и стали предметом интереса следователей.

По информации "СО", проверкой финансово-хозяйственной деятельности ООО "Лада Спорт" занимались сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) ГУ МВД РФ по Самарской области.

Ими проверялись контракты, заключенные руководителем "Лады Спорт" Виктором Шаповаловым еще в 2012–2014 годах. Впоследствии Шаповалов покинул компанию, и "Ладой Спорт" стал руководить Владислав Незванкин, супруг директора тольяттинского театра "Колесо" Янины Незванкиной.

По версии правоохранителей, в период с января 2012 г. по декабрь 2014 г. Шаповалов якобы умышленно занизил сумму налогооблагаемого оборота посредством заключения фиктивных договоров субподряда с НП "Команда "БМ Рэйсинг", ООО "Команда "БМ Рэйсинг" и ООО "Автокомплект". Затем экс-руководитель ООО "Лада Спорт" будто бы предоставил в органы ФНС декларации по налогу на прибыль и налогу на добавленную стоимость с включенными туда заведомо ложными сведениями о финансово-хозяйственных взаимоотношениях по этим фиктивным договорам. Сумма неуплаченного налога предварительно оценена более чем в 97,986 млн рублей.

В конце сентября 2017 г. подразделением СК в Автозаводском районе Тольятти возбуждено уголовное дело по статье "Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере". Максимальная санкция статьи — лишение свободы на срок до шести лет, и, как правило, если фигурант не предпринял мер по возмещению ущерба, суды региона избирают для него наказание, связанное с реальным лишением свободы.

Получить комментарии Виктора Шаповалова на момент сдачи номера "СО" не удалось. Не стал комментировать ситуацию и Владислав Незванкин, сославшись на отсутствие у него информации о возбуждении дела.

Между тем Незванкин и Шаповалов и даже фигурирующие в постановлении структуры с названиями "БМ Рэйсинг" совсем не чужды друг другу и переплетены множеством связей. Поэтому не стоит исключать того, что в процессе расследования вопросы могут появиться и к ныне действующим менеджерам "Лады Спорт".

ТЭК&Химия №8

АПК&Пищепром №13

Машиностроение №1

Гид потребителя

Последние комментарии

Анна Коба 03 октября 2017 05:36 Группа "Виктор и Ко" отказалась от строительства высоток за ТЦ "Амбар"

Какие дома???Пока от остановки до Амбара дойдешь навозом провоняешь,ветер сильный постоянно!!!А к вечеру как будто трубу навозную открывают и весь навоз перед носом течет.Люди в этих домах должны с закрытыми окнами сидеть???Да еще и в английском стиле)))

Константин Валерьевич 22 сентября 2017 11:16 Снятие ограничений по продаже алкоголя рассмотрят в Самарской губдуме 26 сентября

КЛОУНы,уже не знают,чем заняться...за что только такие зарплаты полуют???

Н. У. 22 августа 2017 18:30 "Тандер" потерял шансы на взыскание с мэрии Самары убытков за срыв планов строительства гипермаркета

Это что получается, суд поддержал отъем проданной земли? Добро пожаловать в 90-е?

Игорь Алексеенко 21 августа 2017 15:05 Пять из 14 заправочных комплексов "Витязей" в Самаре перейдут под бренд "Лукойл"

Если сеть АЗС возглавил Олег Кирзунов, то пропала сеть АЗС...

Игорь Алексеенко 21 августа 2017 14:36 Владельцем самарской сети АЗС "Татнефтепродукт" стала "Веста"

Хана сети азс...

Фото на сайте

Выпущена первая партия сэндвич-панелей для стадиона "Самара Арена"

Выпущена первая партия сэндвич-панелей для стадиона "Самара Арена"

Совместный рейд представителей депутатского корпуса и общественности

Совместный рейд представителей депутатского корпуса и общественности

ЛУКОЙЛ подарил Самарской области еще один спортивный комплекс

ЛУКОЙЛ подарил Самарской области еще один спортивный комплекс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5