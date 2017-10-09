"Дочка" АвтоВАЗа "Лада Спорт" попала в уголовное дело

Бывшие руководители организатора Национальных кубков по автоспорту ООО "Лада Спорт" заподозрены в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, сообщает "Самарское обозрение".

ООО "Лада Спорт", принадлежащее АвтоВАЗу на 100%, не просто одна из его дочерних структур, но в значительной степени публичный символ. На ее базе выпускаются спортивные версии автомобилей Lada Granta и Lada Kalina, спорткары Lada Kalina NFR и Lada Kalina NFR R1, ведется деятельность по продвижению российского автоспорта. С 2009 г. "дочка" ВАЗа в лице своей профессиональной команды Lada Sport Rosneft участвует в чемпионате мира по автогонкам в классе "Туринг" WТСС. Помимо этого, компания постоянно участвует в организации Национального кубка РФ по автомобильному спорту.

Как раз финансовые операции "Лады Спорт" с подрядчиками, организовывавшими различные спортивные и рекламные акции, и стали предметом интереса следователей.

По информации "СО", проверкой финансово-хозяйственной деятельности ООО "Лада Спорт" занимались сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) ГУ МВД РФ по Самарской области.

Ими проверялись контракты, заключенные руководителем "Лады Спорт" Виктором Шаповаловым еще в 2012–2014 годах. Впоследствии Шаповалов покинул компанию, и "Ладой Спорт" стал руководить Владислав Незванкин, супруг директора тольяттинского театра "Колесо" Янины Незванкиной.

По версии правоохранителей, в период с января 2012 г. по декабрь 2014 г. Шаповалов якобы умышленно занизил сумму налогооблагаемого оборота посредством заключения фиктивных договоров субподряда с НП "Команда "БМ Рэйсинг", ООО "Команда "БМ Рэйсинг" и ООО "Автокомплект". Затем экс-руководитель ООО "Лада Спорт" будто бы предоставил в органы ФНС декларации по налогу на прибыль и налогу на добавленную стоимость с включенными туда заведомо ложными сведениями о финансово-хозяйственных взаимоотношениях по этим фиктивным договорам. Сумма неуплаченного налога предварительно оценена более чем в 97,986 млн рублей.

В конце сентября 2017 г. подразделением СК в Автозаводском районе Тольятти возбуждено уголовное дело по статье "Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере". Максимальная санкция статьи — лишение свободы на срок до шести лет, и, как правило, если фигурант не предпринял мер по возмещению ущерба, суды региона избирают для него наказание, связанное с реальным лишением свободы.

Получить комментарии Виктора Шаповалова на момент сдачи номера "СО" не удалось. Не стал комментировать ситуацию и Владислав Незванкин, сославшись на отсутствие у него информации о возбуждении дела.

Между тем Незванкин и Шаповалов и даже фигурирующие в постановлении структуры с названиями "БМ Рэйсинг" совсем не чужды друг другу и переплетены множеством связей. Поэтому не стоит исключать того, что в процессе расследования вопросы могут появиться и к ныне действующим менеджерам "Лады Спорт".