При тушении пожара в селе под Тольятти обнаружено обгоревшее тело человека

В понедельник, 9 октября, в 1:19 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в бесхозном строении на ул. Мира в с. Кирилловка Ставропольского района, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Площадь пожара составила 20 кв. м. Пять человек с применением двух спецмашин полностью ликвидировали пожар в 1:51.

В ГУ МЧС России по Самарской области уточнили, что при тушении пожара было обнаружено обгоревшее тело человека, личность которого и причины смерти устанавливается.

Так же выясняются причины пожара и причиненный им ущерб.